Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 2022 yılından bu yana ilk defa doğrudan görüşmelerde bulunmak üzere bugün İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

BASINA KAPALI OLACAK

Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna konulu görüşmeler bugün Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

GÖRÜŞME DOLMABAHÇE'DE

"Görüşmelerin saat 10.00 civarında Dolmabahçe'de başlaması kuvvetle muhtemel" diyen kaynak, görüşmelerin Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde olacağı bilgisini de verdi.

"RUS HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ"

Kyiv Independent haber sitesinin Rus Interfax haber ajansından aktardığına göre, Rusya heyetini taşıyan uçak, Ukrayna görüşmelerine katılmak üzere İstanbul’a ulaştı. Rusya'nın Kommersant gazetesi de Rusya heyetini taşıyan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştığını aktardı.

PUTİN GELMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini açıklasa da Rusya’nın açıkladığı heyette Putin yer almadı. Zelenski’nin bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor.

AYNI İSİM KOLTUKTA

Öte yandan, Rusya basınına yansıyan haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç hafta sonra, Mart 2022’de İstanbul’daki görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık eden isim, bugün yapılacak görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık edecek.

TASS’ın haberine göre, 2022 yılındaki görüşmeler ile aynı şekilde Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Yine aynı şekilde, heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alacak. Rus heyetinde olacak diğer iki isim ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov olarak açıklandı.