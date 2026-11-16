Bolu'da alevler geceyi aydınlattı! 4 yapı küle döndü

Olay, Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin alt katındaki ahıra, bitişiğinde yer alan prefabrik yapıya ve başka bir ahıra sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 2 katlı ev, 2 ahır ve prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır