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Elazığ'da ‘Dar Alan’ uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında “Dar Alan” uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kontrolleri yapıldı.

Elazığ'da ‘Dar Alan’ uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, kent genelinde “Dar Alan” uygulaması düzenledi. Uygulama kapsamında araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin ve yolcuların kontrolleri gerçekleştirildi.

ÇAY OCAKLARINDA DA DENETİM YAPILDI

Ekipler, Köfteciler Sokağı ve İzzetpaşa Camii çevresinde bulunan çay ocaklarında da denetim gerçekleştirdi. Bölgede güvenlik kontrolleri sürdürülürken kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

EMNİYET MÜDÜRÜ KARAN DA KATILDI

Asayiş uygulamasına Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katıldı. Denetimleri yerinde takip eden Karan, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Elazığ
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