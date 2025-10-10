Putin'den tedirgin eden açıklama! O ülkeleri işaret etti: "Eğer bu olursa..."

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi" toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AZERBAYCAN AÇIKLAMASI

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İlişkilerimizde kriz yaşadığımızı söyleyemem. Eğer uluslararası ilişkilerde bir kriz olsaydı, ticari ve ekonomik ilişkilerde büyüme olmazdı. Karşılaştıklarımıza rağmen büyüme önemli ölçüde devam etti." değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan ile "duygusal kriz" yaşadıklarını belirten Putin, bunun 25 Aralık 2024'te Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait "Embraer 190" tipi uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Putin, "Uçak ve yolcularının ölümüyle ilgili ağır ve trajik bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle bunu sakin şekilde halletmemiz gerekiyordu. Bunu halletmek için zamana ihtiyacımız vardı. Çok karmaşık teknik araştırmalar yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Duyguların ikili ilişkilere engel olmaması gerektiğinin altını çizen Putin, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Olanların geçmişte kaldığını umuyorum. Birlikte hareket edeceğiz, etkileşimi güçlendireceğiz, büyük planları hayata geçireceğiz." mesajı verdi.

"BUNLAR BASİT KONULAR DEĞİL"

ABD Başkanı Trump ile ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvenin potansiyelinin tükenip tükenmediği sorusunu yanıtlayan Putin, "Biz Anchorage'deki görüşmenin detaylarını açıklamadık ki. Rusya ve ABD'nin Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözülmesi için hangi yönde ilerleyeceği konusunda anlayışa sahip olduğunu söyledik. Bunlar basit konular değil." şeklinde konuştu.

Trump ile görüşmesinde bu konunun müttefiklerle ele alınması konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Putin, "Bunlar çok ağır konular. Bunların üzerinde çalışmak lazım. Ancak Alaska'daki istişareler ve sağlanan anlaşmalar çerçevesinde kalıyoruz. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." dedi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Putin, "Trump, Nobel Ödülü'nü hak ediyor muydu?" sorusuna "Bu ödülün kime verileceği konusunda karar vermek bana düşmez." ifadesini kullandı.

Nobel Ödülü'nün bazen barışa katkıda bulunmayan şahıslara verildiğini söyleyen Putin, Nobel Barış Komitesi’nin bu tür kararlarla ödülün itibarına zarar verdiğini savundu.

Putin, "Trump'ın Nobel Ödül’ünü hak edip hak etmediğini bilemiyorum. Ancak o, yıllarca devam eden ağır krizlerin çözülmesi için gerçekten çok şey yapıyor. O, Ukrayna krizinin çözümü için samimi şekilde çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'daki durumun buna örnek olduğuna işaret eden Putin, "Eğer Donald’ın çabaları sonuç verirse, bu tarihi bir olay olur." ifadesini kullandı.

Dün Arap Birliği Zirvesi Başkanı ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştüğünü dile getiren Putin, Sudani ile başkent Moskova'da 15 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Rus-Arap Zirvesi'nin Gazze'deki ateşkes gündemi sebebiyle ertelediklerini belirtti.

Putin, "Bu inisiyatif bana ait. Bunu Trump'ın inisiyatifi ve doğrudan katılımıyla Orta Doğu'da devam eden sürece engel olmak istemediğim için yaptım. Bu bir başarı değil mi? Bu bir başarıdır." ifadesine yer verdi.

Trump’ın Gazze ile ilgili planını desteklediklerini, ancak Filistin devletinin kurulmasının en önemli konu olduğunu vurgulayan Putin, bu planın, Gazze'deki yönetimin Filistin yönetiminin kontrolüne geçmesini öngördüğüne dikkati çekti.

Putin, Rusya'nın bu süreçte yer almasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Eğer dostlarımız bu konuda karar verecekse bu sürece dahil olmaya hazır olacağız. Onlarca yıl bu süreçte yer aldık. Rusya'nın, planın uygulanması sürecinde ortaya çıkacak sorunların çözümü için teklif edeceği çok şey var." diye konuştu.

"EĞER BU OLURSA AYNI DENEMELERİ YAPARIZ"

Vladimir Putin, "ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda, Rusya'nın buna cevabı ne olacak?" sorusuna ise "Cevabımız Rusya'nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

ABD ile Şubat 2026’da sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın (New START) uzatılması ihtimalini değerlendiren Putin, bu konuda karar alınması için birkaç ayın yeterli olacağını söyledi.

Putin, "Eğer Amerikan tarafı buna ihtiyaç duyulmadığı yönünde karar alacaksa, bu kritik değil. Bu konuda her şeyimiz planlı şekilde ilerliyor. Nükleer caydırıcılık sistemlerimizin yenilik seviyesi, diğer ülkelerin sistemlerine göre daha yüksek. Bunu aktif şekilde geliştiriyoruz. Tüm bu sistemleri geliştiriyoruz. Yakın zamanda yeni silahımızı tanıtmak için fırsatımız olacak." şeklinde konuştu.

Rusya ve ABD arasında nükleer silah yarışının sürdüğüne işaret eden Putin, "Bazı ülkeler, nükleer silah denemeleri yapmayı düşünüyor ve bunun için hazırlık yapıyor. Eğer bu olursa, aynı denemeleri yaparız. Güvenliğin sağlanması açısından bu iyi." dedi.

Mevcut Afganistan yönetiminin, ülkedeki durumun iyileştirilmesi yönünde elinden geleni yaptığını, ancak henüz çözülmeyen çok sayıda sorunun olduğunu belirten Putin, bu nedenle Afganistan ile Tacikistan arasındaki sınırının güvenli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

