Putin'den Ukrayna savaşı açıklaması: "Rusya istediği sonuçla tamamlayacak kapasiteye sahip"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya devlet televizyonunun Putin'in Rusya'nın lideri olarak geçirdiği çeyrek yüzyılı konu alan "Rusya, Kremlin, Putin, 25 yıl" başlıklı belgeselde Ukrayna savaşından kaynaklanan nükleer tırmanma risk sorusuna cevap veren Putin, "Bizi hata yapmaya zorlamak istediler. Şimdiye kadar bu silahları kullanma ihtiyacı doğmadı. Umarım hiç doğmaz. 2022'de başlattığımız operasyonu, Rusya'nın istediği sonuçla tamamlayacak kapasiteye sahibiz" dedi.

"KENDİMİ BİR TÜR POLİTİKACI GİBİ HİSSETMİYORUM"

Belgeselde, başbakan ve devlet başkanı olarak iktidarda geçirdiği 25 yıla değinen Putin, "Kendimi bir tür politikacı gibi hissetmiyorum. Milyonlarca Rus vatandaşıyla aynı havayı solumaya devam ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Umarın mümkün olduğunca uzun süre devam eder" dedi.



Putin, 1953'teki ölümüne kadar 29 yıl boyunca ülkeyi yöneten Josef Stalin'den bu yana Kremlin'de en uzun süre görev yapan lider olarak biliniyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır