HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin'den yeni talimat gelmedi! Rusya duyurdu: Anlaşmanın süresi sona erdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi." dedi.

Putin'den yeni talimat gelmedi! Rusya duyurdu: Anlaşmanın süresi sona erdi

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'dan Ukrayna'da ateşkesle ilgili bu hafta yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Ukrayna krizine dair müzakerelerin "zor" yürüdüğünü belirterek, "Rusya krizi çözmeye ve kendi çıkarlarını sağlamaya çalışıyor. Diyaloğa açığız." diye konuştu.

Peskov, bu krizin çözümüne ilişkin bazı çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Ancak yapılması gereken daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirten Peskov, "Bir aylık süre sona erdi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda yeni bir talimat vermedi." dedi.

Peskov, söz konusu anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Rusya bu anlaşmaya uydu. Ukrayna için aynı şeyi söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Putin ve Trump arasında hafta içinde temasların planlanmadığını kaydetti.

"AVRUPA'DAN BARIŞIN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇAĞRI DUYMUYORUZ"

Avrupa'nın Ukrayna krizine dair yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Avrupa'dan barışın sağlanmasına yönelik herhangi bir çağrı duymuyoruz. Tam aksine, Avrupa ve Ukrayna'nın askerileştirilmesine yönelik çağrılar var. Bunun krizin çözümüne yardımcı olacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

Putin'in dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul ettiğine dikkati çeken Peskov, Putin'in Erakçi aracılığıyla İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup ilettiği bilgisini paylaştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülden canice katledildi! Cinayetin planı Instagram'daGülden canice katledildi! Cinayetin planı Instagram'da
Bilim insanları yeni bir madde keşfetti...Bilim insanları yeni bir madde keşfetti...

Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Ukrayna Avrupa abd peskov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Skandal! Atatürk'ün adını dikdatörler listesine koydular

Skandal! Atatürk'ün adını dikdatörler listesine koydular

Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz

Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz

Bekar ve sağlıklı erkekler sınır dışı edilecek! Nedeni de duyanları şaşırttı!

Bekar ve sağlıklı erkekler sınır dışı edilecek! Nedeni de duyanları şaşırttı!

RTÜK Başkanı Şahin'den gelen yorumlara sert tepki: Tahammülsüzlüğün sınırı!

RTÜK Başkanı Şahin'den gelen yorumlara sert tepki: Tahammülsüzlüğün sınırı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.