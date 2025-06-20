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Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Bir yandan İran-İsrail arasında 8 gündür süren savaş diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı... Devam eden çatışmalar tüm dünyada aynı soruyu akıllara getiriyor. 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu sorunun cevabını verdi. Putin Ukrayna'yı Rus toprağı olarak ifade ettiği iddialı açıklamasında 3. Dünya Savaşıyla ilgili de "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor." ifadelerinde bulundu.

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Dünya gündemi her gün gelen çatışma ve savaş haberleriyle adeta diken üstünde... İsrail'in Gazze üzerinde 7 Ekim tarihinden bu yana süren zulmüne, 8 gün önce başlayan İran-İsrail savaşı eklendi. Kuzeyde ise Rusya ile Ukrayna savaşında 3. yıl geride kaldı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen savaş ve çatışma haberleri beraberinde kamuoyunda 3. Dünya Savaşı riskini oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkeleri dahil birçok ülkenin savunma harcamaları her geçen gün artmaya devam ederken Kremlin cephesinden çarpıcı bir yorum geldi!

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İSRAİL'İN 'HAMANEY TEHDİTİNE' YANIT

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Ukrayna ve Ortadoğu'da devam eden çatışmalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" diye konuştu.

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"TÜM UKRAYNA BİZİM"

Kendi "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.

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PUTİN: "BUNDAN ENDİŞE DUYUYORUM, İHTİMALİ ARTIYOR"

"Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalini" de değerlendiren Putin, "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Rusya putin
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