Putin görüşmelere neden gelmedi? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaşta ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından iki ülke arasında barış sağlanacağına yönelik görüşler güç kazanmıştı. Trump'ın çıktığı Orta Doğu turunda Rusya ile Ukrayna'nın arasının yapılacağı düşünülüyordu. Peki İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan barış görüşmelerine Putin neden katılmadı? Detaylar haberimizde!

'POLEMİK İSTEMİYOR'

CNN TÜRK Moskova Temsilcisi Siyamend Kaçmaz, herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi.

Siyamend Kaçmaz'ın açıklamaları şöyle:

Putin hiçbir zaman polemiklere girmeyen, basın önünde veya kamuoyunda hiç kimseyle tartışmayan bir yöntem sergiliyor ki hatırlayacaksınız Biden hakarete varan açıklamalarda bulunmuştu görevi süresinde. Putin onlara da cevap vermemişti ve son olarak Zelenski'nin Beyaz Saray'daki o olaylı görüşmesini de göz önüne alırsak ki hem Zelenski hem Putin'in Rusça bildiğini de altını çizecek olursak çok farklı bir noktaya gidebilecek bir görüşme için kapılar açık gözüküyor. Zaten Putin bu tür şeylere hiçbir zaman yanaşmıyor. Yani hiçbir şekilde polemiğe girecek bir durum yaratmak taraftarı değil.