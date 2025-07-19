Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı: "Biz de böyle yaptık" diyerek açıkladı

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRUMP 50 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için ABD Başkanı Donald Trump devreye girmişti. İstanbul'daki görüşmeler sonrasında Rusya'nın adım atmamasına kızan Trump, Moskova'ya 50 gün süre vermişti. 50 gün içinde bir gelişme olmazsa ABD'nin Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağı aktarılmıştı.

ALİYEV: "BİZ DE BÖYLE YAPTIK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Benim Ukrayna halkına tavsiyem şudur: Asla işgalle barışmayın. Biz de böyle yaptık" dedi.