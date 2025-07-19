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Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı: "Biz de böyle yaptık" diyerek açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Trump 50 gün içinde herhangi bir gelişme olmazsa ağır yaptırımlar uygulayacağını ifade etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Putin'i kızdıracak sözler geldi. Aliyev, "Asla işgalle barışmayın. Biz de böyle yaptık" dedi.

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı: "Biz de böyle yaptık" diyerek açıkladı
Recep Demircan

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRUMP 50 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için ABD Başkanı Donald Trump devreye girmişti. İstanbul'daki görüşmeler sonrasında Rusya'nın adım atmamasına kızan Trump, Moskova'ya 50 gün süre vermişti. 50 gün içinde bir gelişme olmazsa ABD'nin Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağı aktarılmıştı.

Putin i kızdıracak sözler! Aliyev den Ukraynalılara çağrı: "Biz de böyle yaptık" diyerek açıkladı 1

ALİYEV: "BİZ DE BÖYLE YAPTIK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Global Medya Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Benim Ukrayna halkına tavsiyem şudur: Asla işgalle barışmayın. Biz de böyle yaptık" dedi.

Putin i kızdıracak sözler! Aliyev den Ukraynalılara çağrı: "Biz de böyle yaptık" diyerek açıkladı 2

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Rusya Ukrayna İlham Aliyev
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