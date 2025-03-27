Putin için dikkat çeken sözler! Zelenskiy: Yakında ölecek, her şey bitecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin’in hayatının yakın zamanda sona ereceğini ve bu durumun savaşın seyrini belirleyeceğini ileri sürdü.

Eurovision News kanalına konuşan Zelenskiy, ABD ve Rusya arasındaki görüşmelere değinerek, ABD'nin Putin'in küresel izolasyondan çıkmasına yardım etmemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

'GERÇEK BU, YAKINDA ÖLECEK'

Zelenskiy, Putin'in Rus toplumu üzerindeki etkisinin ve savaş açma yeteneğinin çok daha uzun sürmeyeceğini, bunun sadece iç istikrarsızlıktan değil, aynı zamanda Putin'in yaşından da kaynaklandığını söyledi.

Putin'in ölmekten korktuğunu söyleyerek "Zaten yakında ölecek, gerçek bu. Her şey bitecek" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerine, Rusya'ya yönelik yaptırım ve baskıyı artırmaları çağrısında bulunarak, bu tür eylemlerin ülke içinde toplumsal istikrarsızlığa yol açabileceğini ileri sürdü.

(MİLLİYET)