Putin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayı

Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80'inci yılı Tiananmen Meydanı'nda gerçekleştirilen büyük bir törenle kutlandı. Törene birçok ülke devlet başkanları da katıldı. Törene damga vuran birçok an olmasına rağmen en dikkat çekici olay Rus lider Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşti.

TEMAS ETTİĞİ HER NESNE SİLİNDİ

Totaliter lider Kim Jong-Un'un Putin ile olan diplomatik temasları sırasında kayda geçen görüntüler dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Kim'in temas ettiği her nesneyi silen ekibi, içilen su bardağından yatak çarşaflarına kadar her şeyle özel olarak ilgilendi.

ALELADE BİR 'TEMİZLİK TAKINTISI' DEĞİL

Malezya basınından Malaymail'de yer alan habere göre, Kim'in bu tavrı alelade bir 'temizlik takıntısı' değil...

İnsanın biyolojik artıklarından sağlık durumu, genetik ve psikolojik yapısına kadar birçok analiz yapılabildiği biliniyor. Güvenlik uzmanları bu biyolojik artıklarla istihbarat faaliyetleri yürütülebileceğini ifade ediyor. Bu sayede de bir biyolojik silah geliştirilmesi gündeme geliyor.