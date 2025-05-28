HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin'in savaşı sona erdirme şartı ortaya çıktı! Rus kaynaklar hepsini tek tek sıraladı... Dikkat çeken 'yazılı taahhüt' detayı

Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesini beklerken, iki ülke geçen günlerde İstanbul'da bir araya gelmiş ve esir takası anlaşması yapmıştı. Yapılan anlaşma kapsamında esirler takas edilirken, herkes havanın yumuşadığını düşünmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Putin için 'ateşle oynuyor' ifadesi kafaları karıştırdı. Öte yandan 3 Rus yetkili Putin'in savaşı bitirmek için şartlarını tek tek sıraladı. Yazılı taahhüt detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Putin'in savaşı sona erdirme şartı ortaya çıktı! Rus kaynaklar hepsini tek tek sıraladı... Dikkat çeken 'yazılı taahhüt' detayı
Melih Kadir Yılmaz

Rusya - Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeler sonucu esir takası anlaşmasına varılmıştı. İki ülke de yaptıklara mutabakat kapsamında esir takasını gerçekleştirmişti. ABD Donald Trump son günlerde yaptığı açıklamalar ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'ateşle oynuyor' demişti.

789789

RUS YETKİLİLER PUTİN'İN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Reuters haber ajansının müzakereler hakkında bilgi sahibi 3 Rus kaynağı ile konuştu. Rus kaynaklara dayandırılan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartlarına yer verildi.

101

BATILI LİDERLERDEN YAZILI TAAHHÜTTE BULUNMALARINI İSTİYOR

Habere göre Putin, Batılı liderlerden NATO'yu doğuya doğru genişletmeme yönünde yazılı taahhütte bulunmalarını istedi. Haberde bu talebin Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin NATO üyeliğinin resmen reddedilmesi anlamına geldiği belirtildi. Kaynaklara göre Rusya ayrıca, Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını, Batı'nın Rusya’ya yönelik bazı yaptırımlarını kaldırmasını, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıkları sorununun çözülmesini ve Ukrayna'da Rusça konuşanların korunmasını istedi.

99

"PUTİN BARIŞ YAPMAYA HAZIR AMA NE PAHASINA OLURSA OLSUN DEĞİL"

Kaynaklardan biri, Putin'in kendi şartlarına göre bir barış anlaşmasına varamayacağını anlarsa "askeri zaferlerle" Ukraynalılara ve Avrupalılara "barışın daha da acı verici olacağını" göstermeye çalışacağını söyledi. Kaynak, Putin'in savaş alanında taktik bir fırsat görmesi halinde Ukrayna'nın içlerine doğru ilerleyeceğini, Batı'nın ne tür yaptırımlar ve ekonomik sıkıntılar getireceğine bakmaksızın Rusya'nın yıllarca savaşmaya devam edebileceğine inandığını belirtti. İkinci Rus kaynak ise Putin'in artık toprak konusunda daha az taviz vermeye meyilli olduğunu ve Rusya'nın hak iddia ettiği Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin (Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson) tamamını istediği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü vurguladı. İkinci kaynak toprak meselesine ilişkin, "Putin tutumunu sertleştirdi" dedi. Üst düzey bir Rus kaynak da, "Putin barış yapmaya hazır ama ne pahasına olursa olsun değil" dedi.

RUSYA, 4 BÖLGENİN NEREDEYSE TAMAMINI KONTROL EDİYOR

Rusya şu anda Luhansk'ın neredeyse tamamını, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 70'inden fazlasını kontrol ederken, Harkov ve Sumy bölgelerinin de bir kısmını işgal etti.
Ukrayna yönetimi daha önce defalarca Rusya'ya "NATO üyeliği konusunda görüş hakkı verilmemesi" gerektiğini belirtmişti. Ukrayna ayrıca Batı'nın kendisine gelecekteki herhangi bir Rus saldırısını caydırmak için güçlü bir güvenlik garantisi vermesi gerektiğini söylemişti. NATO da ayrıca Rusya talep ettiği için "açık kapı" politikasını değiştirmeyeceğini vurgulamıştı.

(Reuters)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı jandarma hastanede şehit olduYaralı jandarma hastanede şehit oldu
Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı başvuruları başladıTürkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı başvuruları başladı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyasından dikkat çeken 'güçlü ara zam' çıkışı: 'Can suyu olacaktır'

İş dünyasından dikkat çeken 'güçlü ara zam' çıkışı: 'Can suyu olacaktır'

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Bir ili ayağa kaldıran olay! Kuran-ı Kerim'i tost kağıdı yaptılar...

Bir ili ayağa kaldıran olay! Kuran-ı Kerim'i tost kağıdı yaptılar...

Iğdır'da korkunç cinayet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

Iğdır'da korkunç cinayet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlendi! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri'ye geldi

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlendi! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri'ye geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.