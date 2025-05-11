HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Rusya’da gece yarısı basın mensuplarını toplayan Putin, Ukrayna-Rusya savaşında 3. kez ateşkes ilan ederken bu kez barış görüşmeleri için Trump yerine Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler önerdi. Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump’dan da bir açıklama geldi. Trump açıklamasında “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. Büyük bir hafta yaklaşıyor” dedi.

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama geldi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” ifadelerini kullandı.

“Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesini yapan Trump, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diye konuştu.

2

KİEV’DE PATLAMA SESLERİ: “RUSYA’NIN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Öte yandan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna Rusya’nın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı.

Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

Saldırı, Putin’in Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmeler yapma teklifinden saatler sonra geldi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları da Kiev’de hava savunma sistemlerinin çalıştığına işaret eden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

PUTİN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEĞİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

3

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkiside beş yıldızlı... Skandalları ortaya çıktıİkiside beş yıldızlı... Skandalları ortaya çıktı
Eşiyle kavga edip mahalleyi yaktı!Eşiyle kavga edip mahalleyi yaktı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna abd erdoğan putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.