Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama geldi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” ifadelerini kullandı.

“Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesini yapan Trump, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diye konuştu.

KİEV’DE PATLAMA SESLERİ: “RUSYA’NIN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Öte yandan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna Rusya’nın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı.

Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

Saldırı, Putin’in Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmeler yapma teklifinden saatler sonra geldi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları da Kiev’de hava savunma sistemlerinin çalıştığına işaret eden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

PUTİN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEĞİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır