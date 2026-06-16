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Putin karşıtı Rus sanatçı Polonya'da vurularak öldürüldü

Çizdiği Rus siyasetçilerin karikatürüyle tanınan Semyon Skrepetsky, Polonya'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Putin karşıtı Rus sanatçı Polonya'da vurularak öldürüldü

Daily Mail'in haberine göre gerçek adı Robert Kuzovkov olan 44 yaşındaki sanatçı, Belarus sınırına yakın Biała Podlaska kentinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yerel medya kuruluşlarının aktardığına göre saldırgan sanatçıya yaklaşarak yakın mesafeden ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Kuzovkov kurtarılamadı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Polonya polisi, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

2021'DE POLONYA'YA SIĞINDI

Skrepetsky, Rusya'da siyasi baskıya uğrayacağı endişesiyle 2021 yılında Polonya'ya yerleşti. Sürgündeyken Rus muhalefetinin etkinliklerine de katılan Skrepetsky, muhalefetin kendisini de açıkça eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya
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