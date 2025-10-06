HABER

Putin, Netanyahu ve Trump ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı hakkında görüştü.

Recep Demircan

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM GAZZE VE İRAN

Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Trump’ın Gazze planının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereli çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konuları ele alındı.

Kaynak: AA

