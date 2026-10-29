Putin, Rusya'nın Afrika'ya 'sorumlu' bir tahıl tedarikçisi rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi

Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Afrika'ya "sorumlu" bir tahıl tedarikçisi olarak rolünü sürdüreceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Moskova'da Burundili mevkidaşı Evariste Ndayishimiye ile düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, Afrika'ya sorumlu bir tahıl tedarikçisi rolünü oynamaya devam edecek; bunu, daha önce olduğu gibi, hem sözleşmeli hem de karşılıksız olarak yapacağız" dedi.

RUSYA'DAN AFRİKA'YA TAHIL ELEŞTİRİSİ

Putin, Moskova'nın Afrika ülkeleriyle "gerçekten stratejik, çok yönlü" bir ortaklık kurmaya kararlı olduğunu belirterek, bu ülkelerin "yeni, daha adil, çok kutuplu bir dünya şekillendirme sürecinde doğal ortaklar" olduğunu söyledi.

Putin, Rusya ve Afrika'nın yakın dış politika koordinasyonunu sürdürdüğünü ve BM de dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı kanallar aracılığıyla çalıştığını, kıtanın BM Güvenlik Konseyi'nde daimi olarak temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

"Hep birlikte, Afrika devletlerinin dünya işlerindeki rolünü güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere küresel karar alma sisteminde Afrikalılar için daha adil bir temsil sağlanmasını savunuyoruz," dedi.

Putin, Çarşamba günü başlayan iki günlük zirvede enerji alanındaki işbirliğinin ayrıntılı olarak ele alındığını ve birçok Afrikalı liderin Moskova'nın kıta genelinde ulusal enerji sistemlerinin geliştirilmesine yaptığı katkıları vurguladığını söyledi.

Rusya'nın, Afrika ekonomilerinin hidrokarbon yakıtlarına yönelik artan talebini karşılamak ve diğer ilgili ihtiyaçları gidermek için sürekli olarak çalıştığını söyledi.

Putin, "Rus şirketlerinin katılımıyla büyük ölçekli enerji sektörü projeleri hayata geçiriliyor. Bu, sadece geleneksel enerji üretim yöntemlerini değil, nükleer enerjiyi de kapsıyor," dedi.

Ayrıca Moskova'nın Afrika ülkelerinden büyük ölçekli enerji santralleri ve küçük modüler nükleer reaktörlere yönelik önemli bir ilgi gördüğünü ve Rusya'nın "iş birliğine" hazır olduğunu söyledi.

FİNLANDİYA VE NORVEÇ LİDERLERİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı son telefon görüşmesinde, ikisinin de görüşmeye ulusal lider sıfatıyla katıldıklarını vurguladığını söyledi.

"Biliyorum ki daha sonra bazı eleştirilerle karşılaştılar, ancak bunun doğru mu yanlış mı olduğuna karar vermek bize düşmez. Bana göre doğru olan buydu. Sonuçta, Avrupa'da -bazılarının aksine- Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmayı değil, yapıcı bir diyalog kurmayı amaçlayan insanlar var," dedi Putin.

Putin, telefon görüşmesinde bir dizi konunun gündeme geldiğini belirterek, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle tam teşekküllü ilişkilerin yeniden kurulması yönündeki her türlü adımı desteklediğini sözlerine ekledi.

Ayrıca Rusya'nın Avrupa ile olası herhangi bir çatışmaya hazır olduğunu ancak böyle bir çatışma arayışında olmadığını da söyledi.

Putin, "İsteyenler hazırlansın; gerçek şu ki, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma hedeflerine ulaşamadılar ve 2030'a kadar bunun mümkün olması son derece düşük bir ihtimal" dedi ve böyle bir çatışmadan "hiç kimsenin kazanmayacağını" sözlerine ekledi.

Moskova'nın Baltık Denizi'ndeki her türlü zorluğa yanıt vermeye hazır olduğunu, ancak bölgede gerilim yaratmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır