HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin ve es-Sisi, Mısır’da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali için düzenlenen törene katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır’da Rusya tarafından inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali'nin ilk güç ünitesinin reaktör kabının kurulum törenine video konferans yoluyla katıldı.

Putin ve es-Sisi, Mısır’da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali için düzenlenen törene katıldı

Mısır’da Rusya’nın devlet nükleer enerji şirket Rosatom tarafından inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali'nin ilk güç ünitesinin reaktör kabının kurulumuna ilişkin tören düzenlendi. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi video konferans yoluyla katıldı.

El-Dabaa Nükleer Santral projesinin hayata geçirilmesinin büyük ölçüde es-Sisi’nin kişisel girişimi ve desteği sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Putin, ayrıca es-Sisi'nin doğum gününü kutladı. Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, doğum gününüz kutlu olsun. Size sağlık, esenlik ve kamu hizmetinizde başarılar dilerim" dedi.

Putin ve es-Sisi, Mısır’da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali için düzenlenen törene katıldı 1

"MISIR İLE ORTAKLIĞIMIZI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİYORUZ"

Putin, "Sadece barışçıl nükleer enerji alanındaki bu öncü projeye değil, aynı zamanda Rusya ile çeşitli işbirliklerin genel olarak genişletilmesine de gösterdiğiniz sürekli ilgi için minnettarız. Bu yaklaşımı tamamen paylaşıyor ve dost Mısır ile ortaklığımızı kapsamlı bir şekilde güçlendirme ve derinleştirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin ve es-Sisi, Mısır’da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali için düzenlenen törene katıldı 2

"BUGÜN, ÜLKEMİZİN TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Es-Sisi ise yaptığı açıklamada, "Bugün, ülkemizin tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarından bu yana bu dönüm noktasını bekliyorduk ve şimdi, sıkı çalışma, azim ve Mısır ile Rusya arasındaki ilişkiler sayesinde bunun gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Bu sürdürülebilir stratejik ilişkiler, geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve uluslararası ve bölgesel zorluklara rağmen karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulu" dedi.
Santralin Mısır'ı nükleer enerjinin barışçıl kullanımında öncü bir devlet konumuna getireceğini ifade eden es-Sisi, "Mısır'ın ilerlemesini ve gelişmesini destekleyecek binlerce doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturacak" dedi.

El-Dabaa Nükleer Santral’i 2015 yılında imzalanan Rusya-Mısır hükümetlerarası anlaşması kapsamında inşa ediliyor. Santral, toplam kapasitesi 4 bin 800 megavat olan dört güç ünitesinden oluşacak ve tüm ünitelere hizmete alındığını Mısır’ın elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

(İHA)

19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de 49 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildiKayseri’de 49 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi
Cizre'de adliye önündeki silahlı saldırıya 4 tutuklamaCizre'de adliye önündeki silahlı saldırıya 4 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Rusya nükleer enerji Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.