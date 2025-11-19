Putin ve es-Sisi, Mısır’da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali için düzenlenen törene katıldı

Mısır’da Rusya’nın devlet nükleer enerji şirket Rosatom tarafından inşa edilen El-Dabaa Nükleer Santrali'nin ilk güç ünitesinin reaktör kabının kurulumuna ilişkin tören düzenlendi. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi video konferans yoluyla katıldı.

El-Dabaa Nükleer Santral projesinin hayata geçirilmesinin büyük ölçüde es-Sisi’nin kişisel girişimi ve desteği sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Putin, ayrıca es-Sisi'nin doğum gününü kutladı. Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, doğum gününüz kutlu olsun. Size sağlık, esenlik ve kamu hizmetinizde başarılar dilerim" dedi.

"MISIR İLE ORTAKLIĞIMIZI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİYORUZ"

Putin, "Sadece barışçıl nükleer enerji alanındaki bu öncü projeye değil, aynı zamanda Rusya ile çeşitli işbirliklerin genel olarak genişletilmesine de gösterdiğiniz sürekli ilgi için minnettarız. Bu yaklaşımı tamamen paylaşıyor ve dost Mısır ile ortaklığımızı kapsamlı bir şekilde güçlendirme ve derinleştirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN, ÜLKEMİZİN TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Es-Sisi ise yaptığı açıklamada, "Bugün, ülkemizin tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarından bu yana bu dönüm noktasını bekliyorduk ve şimdi, sıkı çalışma, azim ve Mısır ile Rusya arasındaki ilişkiler sayesinde bunun gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Bu sürdürülebilir stratejik ilişkiler, geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve uluslararası ve bölgesel zorluklara rağmen karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulu" dedi.

Santralin Mısır'ı nükleer enerjinin barışçıl kullanımında öncü bir devlet konumuna getireceğini ifade eden es-Sisi, "Mısır'ın ilerlemesini ve gelişmesini destekleyecek binlerce doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturacak" dedi.

El-Dabaa Nükleer Santral’i 2015 yılında imzalanan Rusya-Mısır hükümetlerarası anlaşması kapsamında inşa ediliyor. Santral, toplam kapasitesi 4 bin 800 megavat olan dört güç ünitesinden oluşacak ve tüm ünitelere hizmete alındığını Mısır’ın elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

(İHA)

