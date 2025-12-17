Putin yıl sonunu işaret etti: "Dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye sahip değil"

Rusya Devlet Başkanı putin" style="color:#ff0000">Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısına katıldı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta bu yıl elde ettiği kazanımlara ve savaştaki gelişmelere değinen Putin, "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300'den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır. Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır. Ayrıca, güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi de sık sık gündeme getirilecek" dedi.

"AVRUPA'NIN KÜÇÜK DOMUZLARI BİDEN YÖNETİMİNE ORTAK OLDU"

Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki bir önceki ABD yönetiminin, "Rusya'nın kısa bir sürede zayıflatılabileceğini ya da yıkılabileceğini düşündüğünü" iddia ederek, Biden yönetimini olayları kasıtlı bir şekilde silahlı çatışma yönüne sürüklemekle suçladı. Bu bağlamda Avrupalı liderleri de Biden yönetimine ortak olmakla suçlayan Putin sert bir ifadeyle, "Avrupa'nın küçük domuzları da hızlı bir şekilde bir önceki Amerikan yönetiminin çalışmalarına katılarak ve Rusya'nın çöküşünden çıkar elde etmeye çalıştı" dedi.

"YENİ AMERİKAN YÖNTEMİYLE KAYDETTİĞİMİZ İLERLEMEDEN MEMNUNUZ"

Putin ayrıca savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik trafiğe ilişkin, Avrasya bölgesinde ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması için Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Ancak birçok Avrupa ülkesinin diyalogdan kaçındığını bildiren Putin, ABD'nin Avrupa ülkelerinin aksine bu süreçte temasları sürdürdüğünü belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği Ocak ayından bu yana sağlanan gelişmelerden memnun olduklarını bildirdi. Putin, "Yeni Amerikan yönetimiyle diyaloglarımızda bugün kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"BATI'DA UYGARLIK YOKMUŞ, SADECE YOZLAŞMA VARMIŞ"

Putin ayrıca, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) çökmesinin ardından hızlı bir şekilde ‘uygar' Batı ailesinin bir parçası olacağımızı düşünüyorduk. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi, Rusya, Batı'nın eşit bir parçası olmadı. Bugün Batı'da böyle bir uygarlık mevcut değil, sadece yozlaşma var" dedi.

"AVRUPA'YA SALDIRACAĞIMIZ İDDİALARI DÜPEDÜZ SAÇMALIK"

Putin, Batılı siyasetçilerin Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu ve gelecekte Avrupa'ya saldırabileceği yönündeki açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bunlar yalan ve saçmalık. Rusya'nın Avrupa'ya saldırmasına yönelik düpedüz hayali saçmalıklar" ifadelerini kullandı.

"YENİ TAHRİBAT YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİYORUZ"

Putin, ayrıca Rusya'nın savunma sanayii alanındaki gelişmelerde son hızla yoluna devam edeceğini vurgulayarak, "Bu yıl bitmeden önce Oreşnik hipersonik füzelerini kullanan orta menzilli bir füze sistemi konuşlandıracağız. Bu sistem ilk kez savaşta ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayında kullanılmıştı" ifadelerini kullandı. Rus lider aynı zamanda Rusya'nın "yeni silahlar ve tahribat yöntemleri" geliştirdiğinin altını çizerek, "Dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye sahip değil ve yakın zamanda da olmayacak" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır