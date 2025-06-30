Radar cezası ne zaman sisteme düşer? Radar cezası ne zaman e-Devlet'e düşer? Radar cezası sorgulama

Radar sistemi genel olarak trafikte hız kontrolünü sağlayabilmek amacı ile kullanılmaktadır. Polis kontrolü ya da trafik kontrol birimleri tarafından yollarda belli bölgelerde araçların hız seviyelerini ölçmek ve hız sınırlarına uyulup uyulmadığını kontrol altına alabilmek adına gerek duyulan bir sistemdir. Bu sistem radyo dalgaları aracılığı ile araçların hız seviyelerini ölçerek elde edilen sonucu bir cihaz aracılığı ile trafik kontrol yetkililerine iletir. Bu sayede hız kuralı ihlali yapan sürücüler tespit edilebilir.

Trafikte araçların, araç sürücülerinin, yolcuların ve yayaların can ve mal güvenliklerini sağlamak, kaza olasılıklarının önüne geçebilmek için alınan önlemlerden biri de radar sistemidir. Bu sayede araç sürücülerinin mevcut hız sınır kurallarına uyması sağlanmaktadır. Bunlar dışında radarın varlığı sürücülerin hız sınırlarını aşmalarına engel olabilir ve hız ihlalleri ile yaşanabilecek olumsuz durumlardan kaçınabilmek amaçlanır.

Radar cezası ne zaman sisteme düşer?

Yapılan tespitler sonucunda radar cezası uygulanır. Hız sınırını aştığı radar sistemi ile tespit edilen sürücülere çeşitli cezai yaptırımlar uygulanarak hız sınırının aşılmasının engellenmesi hedeflenmektedir. Radar cezalarına itiraz etmek mümkün olabilir. İtiraz süreçleri her ülkede farklı şekilde uygulanabilir. Eğer radar cezasına itiraz edilecekse gerekli belgeler ile yetkili kuruma başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru için itiraz hakkı sürecinin içinde olunmalıdır. Süresi geçen itiraz dilekçeleri kabul edilmez.

Araç sürücüsüne ya da araç sahibine kesilen radar cezası, genel olarak 3 gün ya da 10 gün içinde sistemde görünür hale gelir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sistemine düşen ceza sürücüye direkt olarak kesilen cezalar gibi o anda sisteme düşmektedir. Tebligat süresi ise 10 gün ile 1 ay arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Eğer tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde ödeme gerçekleştirilirse indirimden de yararlanılabilmektedir.

Radar cezası ne zaman e-Devlet'e düşer?

Kesilen radar cezaları aynı zamanda ve kesildiği anda e-Devlet sistemine de düşmektedir. Sürücüye direkt olarak kesilen cezalar gibi radar cezası da aynı anda e-Devlet sisteminde görüntülenebilir. Eğer e-Devlet üzerinden sorgulama yapılacaksa önce e-Devlet sistemine girilmesi gerekir. Şu adımlar takip edilerek sisteme düşen radar cezası e-Devlet üzerinden sorgulanabilir:

Kişiye özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına Ceza sorgulama yazılır.

Gelen liste içinde "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" başlığı bulunarak ilerlenir.

Açılan sayfada sorgulama ekranı görüntülenir ve yazılan plakadaki tüm cezalar bu listede yer alır.

Radar cezası nasıl sorgulanır?

Radar cezası alınıp alınmadığını tespit edilebilmek ya da cezayı sorgulamak için e-Devlet uygulaması kullanılabilir. Ancak ceza yazılmış olmasına rağmen sisteme henüz düşmemiş olabilir. Bu tür bir durum söz konusu ise birkaç gün içinde yeniden kontrole dilmesi gerekebilir.

Yeni trafik kanunu ile birlikte yol üzerindeki yerleşim yerlerinde yeni teknoloji ile üretilmiş olan radarlar konumlandırılmıştır. Ayrıca kısa mesaj yolu ile ya da e-mail bildirimi ile de radar cezası durumu sorgulanabilmekte ve takip edilebilmektedir.