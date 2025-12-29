Rainbow Six Siege'de 'siber' kriz: Oyunculara 13 milyon doları aşan oyun içi para yüklendi!

Ubisoft, hafta sonu siber saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından, Tom Clancy's Rainbow Six Siege X sunucuları 24 saatten fazla bir süreyle kapatıldı. Bildirilenlere göre bilgisayar korsanları, bu popüler birinci şahıs nişancı (FPS) oyununun sunucularına erişim sağlayarak milyonlarca dolar değerinde oyun içi para dağıttı.

Hafta sonu boyunca sosyal medyada dolaşıma giren Rainbow Six Siege X videoları ve ekran görüntüleri, durumu gözler önüne serdi. Mashable'da yer alan habere göre, birden fazla oyuncu, hesaplarında aniden nadir oyun içi eşyaların belirdiğini ve ekstra 2 milyar R6 Kredisi yüklendiğini fark etti.

DEĞERİ 13 MİLYON DOLARDAN FAZLA

R6 Kredileri, yalnızca gerçek parayla satın alınabilen ve yeni karakterler ya da kozmetik ürünler almak için kullanılan bir oyun içi para birimi. Ubisoft Store'da 15.000 R6 Kredisi 99,99 dolar'a satılıyor; bu da dağıtılan 2 milyar kredinin 13 milyon dolardan fazla bir değere sahip olduğu anlamına geliyor.

TUHAF MESAJLAR

Saldırı sadece parayla sınırlı kalmadı. Birçok oyuncu, oyun sırasında oldukça sıra dışı bildirimler gördü. Normalde yasaklanan (banlanan) kullanıcıların isimlerini gösteren açılır bildirimler, bu kez şu mesajları iletiyordu:

"Bizden başka neler saklıyorlar?"

"All work and no play makes me a dull boy" (Cinnet / The Shining filmine gönderme)

Shaggy'nin 2000'li yılların hit şarkısı "It Wasn't Me"nin sözleri.

Rainbow Six Siege X'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, "Ban ticker, geçmiş bir güncellemede kapatılmıştı. Görülen mesajların hiçbiri tarafımızca tetiklenmemiştir" açıklamasını yaptı.

SALDIRININ KRONOLOJİSİ

Ubisoft, saldırıyı ilk olarak Cumartesi günü kabul etti ve bir "olayın" farkında olduklarını belirtti. İki saatten kısa bir süre sonra hem Rainbow Six Siege X hem de kullanıcıların oyun içi eşya ticareti yaptığı resmi platform olan Marketplace (Pazar Yeri), sorunu çözmek amacıyla kapatıldı.

Oyun 24 saatten fazla çevrimdışı kaldı. Ubisoft, Pazar günü öğle saatlerinde yaptığı güncellemede, oyunu önceki bir duruma geri döndürme (rollback) sürecinde olduklarını belirtti. Ayrıca sorunun çözüldüğünden ve hiçbir hesabın tehlikeye atılmadığından emin olmak için "kapsamlı kalite kontrol testleri" yürütüldü.

Pazar günü oyun yavaş yavaş tekrar çevrimiçi olmaya başladı ve iki saat sonra tüm oyunculara açıldı. Ancak saldırganların Ubisoft sunucularına tam olarak nasıl erişim sağladığı henüz resmi olarak açıklanmadı.

YAŞANAN OLAY OYUNCULAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ubisoft, bilgisayar korsanlarından aldıkları kredileri harcayan oyuncuların banlanmayacağını açıkladı.

Ancak ET saatine göre 27 Aralık Cumartesi sabah 06:00'dan sonra gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecek (tersine çevrilecek). Marketplace de "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacak.

Ne yazık ki bu durum bazı meşru satın alımları da etkileyecek. Ubisoft, bazı oyuncuların oyun içi eşyalarına erişimi geçici olarak kaybedebileceğini, ancak bu sorunların önümüzdeki iki hafta içinde düzeltilmesinin beklendiğini belirtti.