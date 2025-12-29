HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Rainbow Six Siege'de 'siber' kriz: Oyunculara 13 milyon doları aşan oyun içi para yüklendi!

Hafta sonu oyun dünyası şok bir olayla sarsıldı. Ubisoft'a siber saldırı düzenleyen hackerlar, Rainbow Six Siege oyuncularının hesaplarına 13 milyon dolar değerinde oyun içi para yükledi. Ekranlarda ürpertici mesajlar da belirirken, Ubisoft çareyi sunucuları 24 saatten fazla bir süreliğine kapatmakta buldu.

Rainbow Six Siege'de 'siber' kriz: Oyunculara 13 milyon doları aşan oyun içi para yüklendi!
Enes Çırtlık

Ubisoft, hafta sonu siber saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından, Tom Clancy's Rainbow Six Siege X sunucuları 24 saatten fazla bir süreyle kapatıldı. Bildirilenlere göre bilgisayar korsanları, bu popüler birinci şahıs nişancı (FPS) oyununun sunucularına erişim sağlayarak milyonlarca dolar değerinde oyun içi para dağıttı.

Hafta sonu boyunca sosyal medyada dolaşıma giren Rainbow Six Siege X videoları ve ekran görüntüleri, durumu gözler önüne serdi. Mashable'da yer alan habere göre, birden fazla oyuncu, hesaplarında aniden nadir oyun içi eşyaların belirdiğini ve ekstra 2 milyar R6 Kredisi yüklendiğini fark etti.

DEĞERİ 13 MİLYON DOLARDAN FAZLA

R6 Kredileri, yalnızca gerçek parayla satın alınabilen ve yeni karakterler ya da kozmetik ürünler almak için kullanılan bir oyun içi para birimi. Ubisoft Store'da 15.000 R6 Kredisi 99,99 dolar'a satılıyor; bu da dağıtılan 2 milyar kredinin 13 milyon dolardan fazla bir değere sahip olduğu anlamına geliyor.

TUHAF MESAJLAR

Saldırı sadece parayla sınırlı kalmadı. Birçok oyuncu, oyun sırasında oldukça sıra dışı bildirimler gördü. Normalde yasaklanan (banlanan) kullanıcıların isimlerini gösteren açılır bildirimler, bu kez şu mesajları iletiyordu:

  • "Bizden başka neler saklıyorlar?"
  • "All work and no play makes me a dull boy" (Cinnet / The Shining filmine gönderme)
  • Shaggy'nin 2000'li yılların hit şarkısı "It Wasn't Me"nin sözleri.

Rainbow Six Siege X'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, "Ban ticker, geçmiş bir güncellemede kapatılmıştı. Görülen mesajların hiçbiri tarafımızca tetiklenmemiştir" açıklamasını yaptı.

Rainbow Six Siege de siber kriz: Oyunculara 13 milyon doları aşan oyun içi para yüklendi! 1

SALDIRININ KRONOLOJİSİ

Ubisoft, saldırıyı ilk olarak Cumartesi günü kabul etti ve bir "olayın" farkında olduklarını belirtti. İki saatten kısa bir süre sonra hem Rainbow Six Siege X hem de kullanıcıların oyun içi eşya ticareti yaptığı resmi platform olan Marketplace (Pazar Yeri), sorunu çözmek amacıyla kapatıldı.

Oyun 24 saatten fazla çevrimdışı kaldı. Ubisoft, Pazar günü öğle saatlerinde yaptığı güncellemede, oyunu önceki bir duruma geri döndürme (rollback) sürecinde olduklarını belirtti. Ayrıca sorunun çözüldüğünden ve hiçbir hesabın tehlikeye atılmadığından emin olmak için "kapsamlı kalite kontrol testleri" yürütüldü.

Pazar günü oyun yavaş yavaş tekrar çevrimiçi olmaya başladı ve iki saat sonra tüm oyunculara açıldı. Ancak saldırganların Ubisoft sunucularına tam olarak nasıl erişim sağladığı henüz resmi olarak açıklanmadı.

YAŞANAN OLAY OYUNCULAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ubisoft, bilgisayar korsanlarından aldıkları kredileri harcayan oyuncuların banlanmayacağını açıkladı.

Ancak ET saatine göre 27 Aralık Cumartesi sabah 06:00'dan sonra gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecek (tersine çevrilecek). Marketplace de "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacak.

Ne yazık ki bu durum bazı meşru satın alımları da etkileyecek. Ubisoft, bazı oyuncuların oyun içi eşyalarına erişimi geçici olarak kaybedebileceğini, ancak bu sorunların önümüzdeki iki hafta içinde düzeltilmesinin beklendiğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin’de karla kaplanan yol kazaları beraberinde getirdiArtvin’de karla kaplanan yol kazaları beraberinde getirdi
Aydın’da yılbaşında 8 bin personel görev yapacakAydın’da yılbaşında 8 bin personel görev yapacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Ubisoft Rainbow Six Siege
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.