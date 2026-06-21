RAM fiyatları telefon planını değiştirdi: CMF bu yıl yeni model çıkarmayacak

Nothing'in alt markası CMF, amiral gemisi akıllı telefonu Phone Pro 2'nin halefi niteliğinde bir modeli yakın zamanda piyasaya sürmeyecek. Nothing'in kurucu ortaklarından Akis Evangelidis'in söylediklerine bakılırsa, şirket bu yıl yeni bir telefon çıkartmayacak.

KARARIN NEDENİ RAM FİYATLARI

Evangelidis'e göre CMF tarafındaki bu kararın arkasında ise son bir yılda hızlı bir şekilde yükseliş gösteren bellek fiyatları var.

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.



CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.



We… — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 19, 2026

Engadget'ta yer alan habere göre, son bir yılda RAM fiyatları, tedarik sorunları nedeniyle hızlı bir şekilde arttı. Bu artışın nedeni ise üreticilerin üretimlerini büyük yapay zekâ yatırımlarından gelen siparişleri karşılamaya kaydırması. Öyle ki hem Apple hem de Samsung, artan RAM maliyetleri nedeniyle fiyat artışlarının geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu. IDC ise yükselen fiyatlar yüzünden PC sevkiyatlarının bu yıl yaklaşık yüzde 10 daralabileceğini öngörmüştü.

YENİ TELEFON YOK AMA YENİ ÜRÜNLER OLACAK

CMF bu yıl yeni bir telefon çıkarmayacak olsa da Evangelidis, markanın çeşitli yeni ürünlerin yanı sıra "tamamen yeni bazı kategoriler" de sunacağını belirtti.