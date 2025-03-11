HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ramazan ayında çay ve kahve tüketimine dikkat: Böbreklerinize zarar verebilir!

Ramazan ayında çay ve kahve tüketimine dikkat: Böbreklerinize zarar verebilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 17:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç tutmanın vücuttaki tüm sisteme iyi geldiğini ve genel sağlığa önemli faydaları olduğunu belirten sağlayan Nefroloji Uzmanı Uz. Dr. Burak Canver, sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimine özen gösterilmesi gerekirken, kahve ve çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması böbrek sağlığı için önem taşıdığını söyledi.

Ramazan ayında çay ve kahve tüketimine dikkat: Böbreklerinize zarar verebilir!

Ramazan ayında günde 14 saati bulan susuz kalma durumu, bazı kişilerde böbrek taşı oluşma riskini arttığı için sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Nefroloji Uzmanı Uz. Dr. Burak Canver, "Ramazan ayındaki uzun açlık ve susuzluk sürelerinin böbrek sağlığını tehdit etme riski her zaman vardır. Özellikle de yaşlı, kalp ve damar sorunları olan, yüksek kan şekeri ve kan basıncı değerleri nedeniyle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda ve zaten belli bir derecede böbrek hastalığı olan kişilerde bu risk daha da fazladır. Bu nedenle de dikkat edilmesi gerekir" diyor.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA SIVI ALIMINA DİKKAT EDİN

çay4

Uz. Dr. Burak Canver, iftar ve sahur arasında sıvı alımına önem verilmesi gerektiğini söylerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı;

"Özellikle sahurda idrar artırıcı yiyecekler ve içecekler tüketilmesi, kişiyi susuz bırakarak taş oluşum riskini arttırabilir. Ayrıca sıcak saatlerde günlük aktivitelerin azaltılması, ağır işlerden ve tuz tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir. Yine su tüketiminin yetersiz olması yavaş yavaş ve ilerleyici bir şekilde böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Sahurda birden fazla yumurta, aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi, konserve yiyecekler, sakatat, muz, kavun, kuruyemiş ve içeriği tam bilinmeyen bitki çaylarının tüketiminden kaçınılmalıdır. Kafein içeren çay ve kahve gibi içecekler, domates, patlıcan ve sarımsak gibi yiyecekler susuzluğu artıracağı için fazla tüketilmemelidir. Kafein içeren içecekler tüketilecekse bile su içiminin artırılması gerekiyor."

(İHA)

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Tele 1'e tepki! "Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmaz"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Tele 1'e tepki! "Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmaz"
Diyarbakır'da aileler birbirine girdi!Diyarbakır'da aileler birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
Çay kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.