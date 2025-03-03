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  4. Ramazan ayında Denizli'de gıda işletmelerine denetimler yoğunlaştı

Ramazan ayında Denizli'de gıda işletmelerine denetimler yoğunlaştı

03.03.2025 14:49
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Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen gıda denetimleri, Ramazan Ayında da yoğun olarak devam ediyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Denetimler Ramazan ayı boyunca artarak devam edecek" dedi.

Ramazan ayında Denizli'de gıda işletmelerine denetimler yoğunlaştı

Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen gıda denetimleri, Ramazan Ayında hız kesmeden devam ediyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, beslenmenin insan yaşamının ilk önceliklerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için Denizli ve 19 ilçe müdürlüklerinde görev yapan 170 gıda kontrol görevlisi tarafından aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını belirten Çınar, Ramazanda tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tahıllar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi sektörlerde denetimlerin yoğunlaştığını, bu denetimlerde teknik ve hijyenik şartların kontrol edildiğini belirtti. Ayrıca Ramazan ayında toplu iftarların yapıldığı yerler ile buralara yemek sağlayan işletmelerin de kontrol edildiğini vurguladı. Denetimler esnasında ‘'Ramazan Paketi ‘' adı altında birçok gıdanın yer aldığı paketlerinde son tüketim tarihi ve etiket bilgilerinin kontrol edilerek, gerektiğinde gıda maddelerinden numuneler alındığını belirtti.

"TÜKETİCİ OLARAK HEPİMİZE GÖREV DÜŞMEKTEDİR"

En büyük gıda denetçisinin halkın kendisi olduğunu ve tüketici olarak herkese görev düştüğünü söyleyen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "En büyük gıda denetçisinin halkın kendisidir. Tüketici olarak hepimize görev düşmektedir. Tüketicilerimizin gıda etiketlerini dikkatli okuması, şikayet, öneri ve ihbarlarını Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattına iletmeleri her zaman büyük önem arz etmektedir. Çiftlikten çatala, tarladan sofraya, gıda güvenliği ilkesiyle çalışan Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, gıda ile ilgili bütün resmi kontrolleri ve denetimleri aralıksız yürütmektedir. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir problemi, İl/İlçe Müdürlüklerimize iletmeleri halinde denetimlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve gerekli tedbirlerin alınacaktır. Tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
denetim
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