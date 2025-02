Ramazan ayında Maun Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

İki farklı yapıda insanın anlatıldığı Maun Suresi oldukça önemli bir suredir. Bunlardan birincisi, Allah tarafından verilen nimetleri inkar edip, mahşer ve hesap gününü kabul etmeyen nankör ve kafir kişilerdir. İkincisi ise, İbadet ederken Allah’ın rızası için değil de gösteriş yapmak için namaz kılan münafık kimselerdir. Bu kişilerin yetimleri, yoksul ve zor durumda olanları hor gördüğü ve onlara yardım etmedikleri gibi kötü davrandıklarından bahsedilir. Bu yüzden Maun Suresi oldukça faziletli ve hikmetli bir sure olarak kabul edilir. Kur'an’da bulunan kısa surelerden biridir. Bu nedenle kolayca ezberlenebilir ve sıklıkla okunur. Maun Suresi'nin sürekli olarak okunması mutlak yarar getirir. Bu noktada ramazan ayında Maun Suresi okumanın faziletleri merak edilmektedir.

Ramazan ayında Maun Suresi okumanın fazileti nedir?

Maun Suresi, İslam büyükleri ve alimleri tarafından sürekli olarak okunması tavsiye edilen ve fayda görülen bir suredir. Buna göre Allah, kullarını bağışlamak için çeşitli bahaneler sunmaktadır. İnsanlara düşen ise sunulan bu incelikleri fark edip uygulamaktadır.

Maun Suresi'nin de faziletleri ve mesajları oldukça fazladır. Maun Suresi’ni ramazan ayı boyunca tefekkür ederek okumak, insanların farkında olmadığı çok büyük ve çok fazla fazilete sebep olur. Mübarek Ramazan ayı kişilerin terbiye olduğu, edilen duaların daha makbul ve kabul olduğu ve okunan surelerin faydalarının da katbekat arttığı bir zaman dilimidir. Bu yüzden Ramazan ayı ibadet etme amacı edinilerek kişi Maun Suresi'ni sürekli olarak okumalı, kişi yaşamını ve alışkanlıklarını değiştirmesi için çaba göstermeli ve bunların karşılığında ise Allah’ın rızasını kazanmayı ummalıdır.

Resulallah (s.a.v.)’in buyurduğuna göre; Evinde sıklıkla eşya kırılan kişiler, Maun Suresi'ni 3 defa okuyarak işe başlarlarsa evlerinde eşya kırılmaz.

Allah Maun Suresi'ni okuyarak zekat veren kişinin günahları affeder.

Bir çocuk üzerine 41 defa okunur ise o çocuk korunur.

Maun Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kur'an’daki diğer surelerde olduğu gibi Maun Suresi'nin de okunabilmesi için herhangi bir zaman dilimi söylenmemiştir. Maun Suresi istenildiği zamanlarda okunabilen ve kısa bir sure olmasından dolayı sürekli olarak okunabilmesi oldukça pratik bir suredir. Kişiler, sıkıntıya düştüklerinde rahatlamak ve Allah’tan yardım istemek amacıyla Maun Suresi'ni okuyabilirler. Maun suresi, namaz esnasında okunan zammı sureler arasında bulunduğu için namaz kılarken de okunacak olan surelerden biridir.

Maun suresinin okunurken herhangi bir mekanda bulunmak gerekmemektedir. Bu sure her yerde ve istenilen her zaman okunabilir. Bu tür sure ve duaların özel bir mekanda okunmasının gerekmemesi Allah’ın inanan Müslümanlara tanımış olduğu bir kolaylık ve nimettir.

Maun Suresi insanlar tarafından saygı görmek ve herkesin sevdiği bir kimse olmak için okunur.

Kişinin kendisini farkında olması ve tartması için bir araç olarak Maun Suresi okunur.

Kişinin davranış ve düşüncelerinde, yaptığı işlerde Maun Suresi'nde anlatılan insanlardan olmamayı hatırlaması için okunur.

Sıkıntılı ve dertli durumlar içerisindeyken sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

Allah rızasını kazanmak için okunur.

Allah’ın Maun Suresi ve diğer duaların okunması durumunda insanlara vereceği nimet ve faziletlerden faydalanmak için okunur.

Namaz esnasında okunması gereken zammı surelerden biri olduğu için ve kısa olan ve kolay ezberlenen bir sure olduğu için okunur.