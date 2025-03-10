Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor! Sigara tiryakilerine çözüm yolu: Karabaş otu! Faydaları saymakla bitmiyor

Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otu, Ramazan ayında özellikle sigara tiryakilerinin sigara içme isteğini azaltıyor. Acı tadıyla insanların sigaraya karşı olan isteklerini de azaltan karabaş otu, sigarayı bırakmak isteyenlerin yardımcısı oluyor. Sigara tiryakilerinin Ramazan'da kurtarıcısı olarak görülen otun; sindirim sisteminde rahatlama, kalp damar hastalıklarına iyi gelme ve cildi güzelleştirmesi gibi birçok faydası da bulunuyor. Bir bardak sıcak suya bir iki baş atılarak demlenen karabaş otu, günde bir defa tüketilebiliyor. Kilosu bin 350 TL'den satılan ot, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

"SİGARA İÇENLERE KARABAŞ OTU İLE YARDIMCI OLUYORUZ"

Sigarayı bırakmak isteyenlere karabaş otu ile yardımcı olduklarını belirten Orhun Özfidancı, "Karabaş otu sindirim sinir rahatsızlıkları ve kalp damar yolları ile alakalı rahatsızlıkların yanı sıra sigara bırakmak isteyen kişilerin sigaraya karşı isteği azaltıcı özelliğiyle biliniyor. Ramazan ayında zaten çoğu kişinin tek yaşadığı sıkıntı sigara içememe.

İftardan sonra da artık bundan sıkılmış olan vatandaşlar sigarayı bırakmak için bahane arıyor ve sigara içme isteğinin azalması için karabaş otu almaya geliyorlar. Bu sayede sigarayı bırakayım diye bir çaba içerisine girenler var. Tabi ki de orucun sigarayla açılmasını tasvip etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. İnsanın sağlığına ve kendisine saygısı olması lazım. O yüzden de biz sigara içen insanlara karabaş otuyla yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"DOKTOR GÖZETİMİNDE KULLANILMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Kronik hastalıkları bulunanların doktor gözetiminde kullanmasını tavsiye eden aktar Orhun Özfidancı, "Genelde bizim karabaş otunu tavsiye ettiğimiz kullanım biçimi, sigaranın içildiği anda da tüketmesi. Ev ortamında da kullanılabilecek bir bitki. Karabaş otunun kullanılabilme şekilleri sıcak suyun içerisine bir iki baş şeklinde atılıp demlenir ve suyu süzülüp içilir. Bunu düzenli olarak da içebilir, sabah akşam da içebilir, günde bir defa da içebilir. Sigarayı içmeden içilmesi gerekiyor ki sigara içme isteğini azaltısın.

BU GRUPTAKİ KİŞİLERE TAVSİYE EDİLMİYOR

Karabaş otunu yüksek tansiyon riski taşıyan insanların kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Doktor gözetiminde kullanabilirler. Emziren ve hamile bireylerde kullanamaz, kronik alerjik reaksiyon gösteren bünyesi olan insanlara hava değişiminden dolayı karabaş otundan etkilenebiliyor ve onların da kullanmasını doktor gözetiminde tavsiye ediyoruz. 30 gramlık paketlerde satışa sunuyoruz. Kilosunu da bin 350 liradan satışa sunuyoruz" dedi

(İHA)