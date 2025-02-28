Ramazan ayında Zilzal Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim içerisindeki 99. sure olarak bilinmektedir. Sure, toplamda 8 ayetten oluşur. Zilzal Suresi kıyamet günüyle ilgili yaşanacak olan bazı durumları insanlara anlatır. Surede mahşer gününün nasıl olacağı hakkında betimlemeler yer alırken, işlenen günah ve sevapların karşılıkları hakkında bilgiler de verilir. Surede anlatılan diğer bir konu ise en ufak bir iyilik veya kötülük yapan kişinin kesinlikle karşılığını göreceğinin anlatılmasıdır. Dolayısıyla Zilzal Suresi, kişilerin işlediği amellerin önemine ve mahşerdeki sorumluluğuna yönelik net mesajlar taşır. Kur'an’daki kısa surelerden biri olmasına rağmen ifade ettiği mesajlar bakımından oldukça etkileyici kabul edilir.

Ramazan ayında Zilzal Suresi okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayının İslam aleminde önemli bir ay olmasıyla birlikte Zilzal Suresi de oldukça özel ve değerli kabul edilen bir suredir. Bu iki değerin birleşmesi ile yani Ramazan ayında Zilzal Suresi'nin okunması durumunda surenin faziletlerinin çok daha artacağına inanılır. Ramazan ayında bir gecede 4 rekat namaz kılınırsa ve her rekatta bir defa Fatiha Suresi ve 7 defa Zilzal Suresi okunursa kişi, kıyamet koptuğunda korkulardan ve kötülüklerden korunur. Ayrıca işlediği tüm günahlar affedilir. Kişinin daha önce yapmış olduğu tüm kötülükleri de iyiliğe dönüşür.

Bir hadiste belirtildiği üzere Zilzal Suresi Kur'an’ın yarısına denk olarak kabul edilmiştir.

Kişi bir Cuma gecesinde 2 rekat namaz kılarsa ve o namazda Fatiha Suresi ve 15 adet Zilzal Suresi'ni okursa Allah o kişiyi kıyamet ve kabir azabından koruyacaktır.

Bir kişi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelerek kendisine, her şeyi kapsayan ve öz olan bir sure öğretmesini istemiştir. Resulallah ise o kişiye Zilzal Suresi'ni okumasını tavsiye etmiştir. Kişi bu olayın üzerinde hak dini göndermiş olan Allah’a söz verip bunun haricinde hiçbir şey yapmayacağını söylemiştir. Resulallah ise o kişiye kurtulduğunu söylemiştir.

Bir kişi herhangi bir gecede bu sureyi okuduğunda Kur'an’ın yarısını okumuş gibi kabul edilecektir.

Bir kişi namaz kılarken sürekli olarak Zilzal Suresi’ni okur ise kişiye Allah hem dünya nimetlerini verir hem de korkularını yok eder ve korktuğu şeylerden uzak olmasını sağlar.

Zilzal Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

İslam kaynaklarında Zilzal Suresi'nin okunması için hiçbir yer ve özel bir zamanlama bulunmamaktadır. Buna göre sureyi okumak için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur ve istenilen herhangi bir zamanda Zilzal Suresi okunabilir. Ancak rivayetlerde belirtilmiş olduğu üzere mübarek Cuma gecelerinde Zilzal Suresi'ni okumak oldukça faziletli bir ibadet olarak kabul edilir. Ayrıca mübarek Ramazan ayında okunması da oldukça faydalı olduğu için Ramazan ayı süresince özellikle namaz kılarken okunması önerilir.

Zilzal Suresi'nin okunması ile ilgili herhangi zaman belirtilmediği gibi mekan kısıtlaması da bulunmamaktadır. Ancak necis olarak kabul edilen yerlerin dışında herhangi bir yerde Zilzal Suresi okunabilir.

Zilzal Suresi kişinin düşmanlarından korunabilmek amacı ile okunabilir.

Zilzal Suresi'nin düzenli bir şekilde okunması halinde kıyamet gününde emniyette olunur ve Allah kişiyi o gün de azaptan korur.

Zilzal Suresi, ilişkilerin güçlendirilmesi, güçlü bir muhabbet oluşturmak amacı ile ve evlenebilmek amacı gibi çeşitli duygusal nedenlerle de okunan bir suredir.

Zilzal Suresi Allah’ın rızasını kazanmak için okunur.

Kişi kıyamet vaktinde gerçekleşecek olan olayları hatırlayıp, yaşamını buna göre kontrol edebilmek için devamlı olarak Zilzal Suresi'ni okuyabilir.