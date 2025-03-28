Ramazan ayının son cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılındı

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının son cuma namazı kılındı. İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen binlerce kişi, ramazan ayının son cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e akın etti.

Cuma namazı, Mescid-i Aksa'nın avlusunda büyük bir coşku ve huşu içinde kılındı. Namazın ardından dua ve tekbirlerle, Kudüs'teki bu kutsal günde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Müslümanlar, Ramazan ayının son Cuması'nı, tüm zorluklara rağmen Mescid-i Aksa'da kılarak, hem dini vecibelerini yerine getirdi hem de Kudüs'e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Mescid-i Aksa, sadece Kudüs’te değil, tüm İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip bir kutsal mekandır. İslam'ın üçüncü kutsal mescidi olan Mescid-i Aksa, tarihi ve dini açıdan çok sayıda önemli olaya ev sahipliği yapmaktadır.

Mescid-i Aksa'nın bir diğer önemli özelliği, İslam inancına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Miraç olayının gerçekleştiği yerdir. Hz. Muhammed'in burada göğe yükseldiği kabul edilen bu olay, Mescid-i Aksa’yı özel kılmaktadır.

Kudüs’ün, hem İslam hem de diğer büyük dinler için kutsal kabul edilmesi, Mescid-i Aksa’nın önemini daha da artırmaktadır. Bu kutsal mekan, aynı zamanda Filistin halkı için bir özgürlük ve direniş sembolüdür. İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa, Filistinliler için sadece dini bir değer değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur.

(AA)