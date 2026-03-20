Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı

Ramazan Bayramı sabahı Elazığ'da 7'den 70'e tüm vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan Bayramı sabahı Elazığ’da 7’den 70’e tüm vatandaşlar camilere akın etti. Başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camiler sabahın ilk saatlerinde cemaatle dolup taştı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere gitti.

Başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camiler her yaştan vatandaşın katılımıyla doldu taştı. Kılınan bayram namazının ardından eller semaya açıldı.

Hutbede Ramazan ayının ve bayramın fazileti ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleşen bayram namazına il protokolü de iştirak etti.

Namaza Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alparslan Doğan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BAYRAMI HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Elazığlıların bayramını kutlayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Yüce mevlam, hem milletimizi hem İslam coğrafyasını hem de tüm mazlumları koruyup kollasın diye dua ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Elazığlı hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Tedbirlerimizi aldık. Hem emniyet hem jandarma açısından gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. 100’e ekibimizle toplamda 900 civarında personel, emniyet ve jandarmada görevine devam etmektedir. İnşallah hiçbir sorun olmadan bayramı hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Ramazan Bayram’nın tüm İslam alemine huzur getirmesi temennisinde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Ramazanı uğurlayıp onun hüznünü yaşarken, bayramın sevincini de yaşıyoruz. Tüm Elazığlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Müslümanların birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin mutluluk içinde bayram şekeri tadında bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ise "Kırgınlıkları ve dargınlıkları gidereceğimiz, kardeşliği ve dostluğu pekiştireceğimiz mübarek bir bayram sabahına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bu sabaha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve İslam coğrafyasının bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

