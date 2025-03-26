Ramazan Bayramı'nda Doğayla Buluşmak İçin Hazır: Korunan alanlar bayram tatili için düzenlendi...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, DKMP'ye bağlı korunan alanlardaki tesislerin bakımlarının tamamlandığını belirterek, Ramazan Bayramı tatilinde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen herkesi bu alanlara davet etti.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, korunan alan varlığını artırmak için gayretle çalıştıklarını söyleyerek, "Şu anda korunan alan sayımız 49’u milli park, 269’u tabiat parkı, 111’i tabiat anıtı, 32’si tabiatı koruma alanı, 85’i yaban hayatı geliştirme sahası, 131’i sulak alan olmak üzere 677'ye ulaştı. Korunan alanlarımızı sahip olduğu kaynak değerlerle korurken bir yandan da ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanıtım merkezleri, günübirlik alan düzenlemeleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları, macera parkurları ile turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Gayemiz daha fazla sayıda vatandaşımızın doğada keyifle vakit geçirmesini sağlayabilmek" diye konuştu.

'67 MİLYON 849 BİN 852 ZİYARET'

Çokçetin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 906 bin 385 kişinin ziyaret ettiğini; 278 bin 748 ziyaretçi ile Ormanya Tabiat Parkı'nın 1'inci, 274 bin 689 ziyaretçiyle Beydağları Sahil Milli Parkı'nın 2'nci, 273 bin 342 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı'nın 3'üncü sırada yer aldığını söyledi. Çokçetin, 2024'te ülke genelindeki korunan alanları 67 milyon 849 bin 852 kişinin ziyaret ettiğini de belirtti.

"MİLLİ PARKLAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN REZERVASYON YAPILABİLİYOR"

Doğa turizmi faaliyetlerine aktif katılım sağlamak isteyenlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çokçetin, "Tüm bu çalışmaların daha erişilebilir olması ve korunan alanlarda doğa turizm faaliyetlerine aktif olarak katılmak isteyenler için DKMP Genel Müdürlüğü olarak Milli Parklar Mobil Uygulaması'nı geliştirdik. Milli Parklar Mobil Uygulaması, her bir korunan alanın tanıtımı, fotoğraf ve video galerisi, korunan alan içerisinde gerçekleştirilebilecek faaliyetler, alanın haritası, ulaşım ve iletişim bilgilerini içeriyor. Ayrıca uygulamada, halkımızın bir korunan alana gelmeden önce alanı gezebilmesini sağlayan sanal turlar da bulunuyor. Korunan alanlardaki faaliyetler için rezervasyon işlemleri de yine Milli Parklar Uygulaması üzerinden yapılabiliyor" dedi.

"DOĞAYLA İÇ İÇE GÜZEL VAKİT GEÇİRMELERİ İÇİN BEKLİYORUZ"

Çokçetin, korunan alanlarda Ramazan Bayramı tatili için hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, "Korunan alanlarda bulunan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilirken, ziyaretçilerin bir aksilik yaşamamaları için bütün önlemler alındı. Bütün bölge müdürlüklerimiz çalışmalarını tamamladı ve vatandaşlarımızı bayram tatilinde doğayla iç içe güzel vakit geçirmeleri için alanlarımıza bekliyoruz" dedi.

(DHA)



Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır