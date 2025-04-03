HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan Bayramı'nda yapılan denetimlerde 696 düzensiz göçmen tespit edildi

Ramazan Bayramı'nda yapılan denetimlerde 696 düzensiz göçmen tespit edildi

03.04.2025 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nda mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 696 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Ramazan Bayramı'nda yapılan denetimlerde 696 düzensiz göçmen tespit edildi

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı süresince Göç İdaresi Başkanlığı ve valilikler koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 270 mobil göç noktası aracıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 37 bin 406 yabancının kimlik kontrolü yapıldı, 696 düzensiz göçmen tespit edildi.

İl göç idaresi müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 324 personel görev aldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Elazığ'daki Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandıElazığ'daki Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı
Kastamonu'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybettiKastamonu'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Uzman Memiş altından daha değerli olan madeni açıkladı

Uzman Memiş altından daha değerli olan madeni açıkladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik!

'İmamoğlu' standında kan aktı

'İmamoğlu' standında kan aktı

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu!

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.