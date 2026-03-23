Ramazan Bayramı sona erdi, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar iş ve okula gitmekte zorluk yaşarken D-100 Karayolu’nda araç kuyrukları oluştu.

İstanbul’da Ramazan Bayramı sonrası haftanın ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Zincirlikuyu istikametinde yoğunluk oluştuğu görüldü.

SABAH SAATLERİNDE YÜZDE 60'A KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 08.00 sıralarında kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıkarken Anadolu Yakası'nda yüzde 74, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 51'e ulaştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

