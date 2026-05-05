Uçak son süratle apartmana çakıldı! Korkunç kazada 3 ölü 2 yaralı

Brezilya'da korkunç bir uçak kazası yaşandı. Uçağın apartmana çarpmasıyla 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Dehşete düşüren kaza anbean görüntülendi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Belo Horizonte kentinde küçük uçağın apartmana çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

UÇAKTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Bezilya’daki uçak kazasında bilanço ağırlaştı. Minas Gerais eyaletinde yer alan Belo Horizonte kentinde küçük uçağın apartmana çarptığı kazada pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan biri ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

İKİ YOLCUNUN DURUMU AĞIR

Minas Gerais eyalet hükümeti, uçaktaki diğer iki yolcunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.

KALKIŞTAN DAKİKALAR SONRA ÇAKILDI

İtfaiyenin verdiği bilgiye göre; uçak, Belo Horizonte şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Pampulha Havalimanı’ndan öğleden sonra Sao Paulo’ya gitmek üzere havalandı. Uçak, dakikalar sonra üç katlı bir apartmana çakıldı. Binada yaşayanlardan yaralanan olmadı ve yapıda herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

