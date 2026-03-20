Ramazan Bayramı’nı oturdukları berber sandalyelerinde karşıladılar

Afyonkarahisar’da berber ve kuaförlerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşandı. Kentte bayram tıraşını son güne bırakan vatandaşlardan dolayı berber ve kuaför esnafı mesai saatlerini uzattı. Vatandaşların mağdur olmaması için gece geç saatlere kadar hizmet veren esnaf, bayram öncesi talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf etti. Berber ve kuaförlerde yoğunluk fazla olunca bayramı oturdukları berber sandalyesinde karşılayan vatandaşlar ise olaya esprili bir dille yaklaştı.

Tıraş olmak için 3 saat bekleyen ve gece geç saatlere kalan Ahmet Peynirci isimli vatandaş, "Saat gece 01.00, daha yeni sıra bulduk. Herkese hayırlı bayramlar dileriz" dedi.

Kuaför Sabri Aykoç ise, vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun uğraş verdiklerini ifade etti.

