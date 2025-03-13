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Ramazan coşkusu Kahta'da devam ediyor

13.03.2025 15:55
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Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri her akşam tüm coşkusuyla devam ediyor.

Ramazan coşkusu Kahta'da devam ediyor

Kahta Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nda düzenlediği, kültür sanat ve müzik etkinliklerini izlemeye gelen vatandaşlar keyifli ve eğlenceli anlar yaşıyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

Başkan Hallaç, "Birlikte olmak, bu güzel Ramazan akşamlarını paylaşmak bizim için çok kıymetlidir. Ramazan Çarşısı'ndaki etkinliklerimiz Ramazan ayı boyunca her akşam saat 20:30'da başlıyor. Müsait olan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahta
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