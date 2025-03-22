Ramazan coşkusu 'Karagöz'ün Cehaleti' tiyatro oyunu ile zirveye çıktı!

Germencik'te Ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biri olan Karagöz'ün Cehaleti isimli tiyatro oyunu, vatandaşlarla buluştu.

Zafer Kaya'nın derleyip yönettiği oyun, Ramazan ayı boyunca süren etkinlikler kapsamında büyük ilgi gördü ve Germenciklilere keyifli bir akşam yaşattı.

KARAGÖZ'ÜN CEHALETİ İSİMLİ TİYATRO OYUNU

Ramazan ayı boyunca Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Zafer Kaya tarafından derlenen ve yönetilen Geleneksel Türk Tiyatrosu eserlerinden Karagöz'ün Cehaleti isimli tiyatro oyunu Germencikli vatandaşlarla buluştu.

"SALONU DOLDURAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sinema oyuncusu Gülnihal Demir, Nuri Yiğit ve Mert Özkılıç tarafından Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna, vatandaşların ilgisi yoğun olurken, izleyenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinlik sonrasında Germencik Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Ramazan etkinlerimiz çerçevesinde Karagöz’ün Cehaleti adlı tiyatro oyununu halkımızla buluşturduk. Usta oyuncu Gülnihal Demir ve tüm oyuncularımız ile tiyatroyu izlemek için salonu dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, keyifli nice etkinliklerde buluşmayı diliyoruz" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır