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Ramazan'da bereket duasının faydaları nelerdir? Bereket duası nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
02.03.2025 18:38
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İnsanlar için önemli olan bir şey varsa o da ailelerinin ve sofralarının bereketi ve rızkıdır. Ramazan ayında ise Müminlerin bereketi Allah'tan isteyip bunun için dua etmeleri kıymetli olarak görülür. Ramazan ayında sıklıkla okunan dualardan biri de Bereket duasıdır. Peki, Ramazan'da Bereket duasının faydaları nelerdir?

Ramazan'da bereket duasının faydaları nelerdir? Bereket duası nasıl yapılır?

Allah Kur'an’da 'İnsan için kendi alın terinden başka hayırlı kazanç yoktur (Necm 53/59)' buyurmuştur. Bu yüzden Müslümanlar arasında hayırlı kazanç elde etmenin anlamı oldukça büyüktür. Bereket duası ise kişilerin helal ve hayırlı bir şekilde kazancının artması için okuyabileceği bir duadır. Bereket duasının diğer ismi de karınca duasıdır. Mübarek Ramazan ayında sıklıkla edilen dualar arasında Karınca duası da yer alır. Bu dua bereketli ve kazançlı bir iş yeri ve ev için okunabilir. Namaz kıldıktan sonra okunan bereket duasının ise oldukça faziletli olduğu belirtilmektedir.

Bereket duası nasıl yapılır?

Bereket duası kişilere bolluk ve bereket getirmesi amacıyla okunur.

Bereket duası şu şekildedir:

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

Bereket ya da karınca duasının Türkçe anlamı ise şöyledir:

"Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi Allah'ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'anı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz.Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Elçisi'dir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri).

Bereket duası insanların Allah’tan para, bolluk ve bereket istediklerinde okuduğu bir duadır. Duayı etmeden önce abdest alınır. Besmele çekildikten sonra bu dua okunur. Ramazan ayında sofra duası olarak da bu duanın okunduğu bilinmektedir. İftar vaktinde yemeğe başlanmadan veya yemek bittikten sonra bereket duası okunabilir. Bu duanın edilebilmesi için abdestli bir şekilde besmele çekilip okunması yeterlidir. Bunun haricinde herhangi bir kuralı yoktur.

Ramazan'da bereket duasının faydaları nelerdir?

Bereket duasının en büyük fazileti ve temel faydası bereket getirmesidir. Bilhassa bereket ayı olan Ramazan ayında bu dua sofraların daha da bereketlenmesini sağlar. İslam’a inanan her insan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirirken evinin ve iftar sofrasının bolluk içerisinde olması ister.

Bereket duası genellikle ev ve iş yerlerine asılır. Bunun sebebi ise iş yerine çok fazla müşteri getirmesi ve bereket sağlamasıdır. Ev içerisine bereket gelmesi, gelen paranın çabuk bitmemesi ve gıda zenginliği gibi birçok alanda fayda sağlaması umulur.

Bu duanın esas amacı helal para, hayırlı rızk ve bolluk elde etmektir. Ramazan ayında bu duanın edilmesi açlık, kıtlık, yoksulluk ve maddi sıkıntı gibi sıkıntıların giderilmesine yardımcı olur.

Bereket sadece Allah'tan istenir. Bu yüzden maddi sorunların bitmesi için istekler bu dua aracılığı ile istenir. Borçlarından kurtulmak ve maddi refaha ermek isteyenler de bu duayı okurlar.

Rivayete göre Hz. Süleyman döneminde büyük bir kuraklık olmuştur. Bu süreçte Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına gider. Peygamber dua etmeye giderken karıncanın da Allah'a dua ettiğini duyar ve görür. Karıncanın duası kabul olur ve yaşadıkları yere anında yağmur yağmaya başlar.

Bereket duasının ortaya çıkış hikayesi ve diğer ismi olan karınca duasının ismi de buradan gelmektedir. Bu dua Kur'an-ı Kerim içerisinde olmasa da duanın içeriği gereği bereketin sağlanacağına inanılmaktadır.

Ramazan ayında bu duayı okuyan kişi oruç tutarken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz ve bereket dolu bir gün ve iftar geçirir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan bereket dua karınca
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