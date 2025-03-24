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Ramazan'da halk markette dayanışma ruhu: Odunpazarı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine şeker ve kolonya ikramı...

24.03.2025 14:50
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Odunpazarı Belediyesi, bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Halk Market aracılığıyla vatandaşlarına destek olmaya devam eden belediye, bayram süresince alışveriş yapanlara bayram şekeri ve kolonya ikram ederek, dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Bu anlamlı jest, vatandaşlara yalnız olmadıklarını hatırlatırken, bayramın coşkusunu da birlikte yaşama fırsatı sunuyor.

Ramazan'da halk markette dayanışma ruhu: Odunpazarı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine şeker ve kolonya ikramı...

Odunpazarı Belediyesi, bayram süresince de ihtiyaç sahiplerine yönelik desteğini sürdürüyor. Halk Market aracılığıyla vatandaşlarına yardım eli uzatan belediye, dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla alışveriş yapanlara bayram şekeri ve kolonya ikram ediyor.

Bu anlamlı jest, ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlatarak, bayramın sevincini birlikte paylaşma fırsatı sunuyor.

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"BAYRAMIN MUTLULUK VE HUZUR İÇİNDE GEÇMESİNİ DİLİYORUZ"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgu yaparak, "Halk Market, yalnızca bir dayanışma noktası değil; halkımızın her zaman yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Bayramın mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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HALK MARKET ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışını her fırsatta hayata geçiren Odunpazarı Belediyesi, bayramda da vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek. Halk Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek sunan belediye, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı Eskişehir Odunpazarı ramazan ayı
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