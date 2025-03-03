HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Ramazan'da Hacet duasının faydaları nelerdir? Hacet duası nasıl yapılır?

Ramazan'da Hacet duasının faydaları nelerdir? Hacet duası nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
02.03.2025 18:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam'da dua, Allah ile insanlar arasındadır. Müminler dua ederek Allah’a şükreder. Ayrıca Allah’tan istediği herhangi bir şey için dilek dileyebilirler. Bunun için Hacet duası isminde bir dua edilir. Hacet kelimesi “Allah’tan beklenen istek” anlamında kullanılır. Bu yüzden bir istek ya da ihtiyaç için Allah’a edilen dualar hacet duası olarak kabul edilir. Peki, Ramazan'da Hacet duasının faydaları nelerdir?

Ramazan'da Hacet duasının faydaları nelerdir? Hacet duası nasıl yapılır?

Müslümanlar, şükretmek için olduğu gibi, sıkıntılı durumlarda da dua ederek ibadet edebilir. Kişinin yaşadığı sıkıntı, felaket durumunda veya dilekleri, hayattan bekledikleri için dua etmesi oldukça faziletlidir. İslam'a göre Allah kabul etmeyeceği duayı kişilerin kalbine vermez. Bu konu hadislerde ve alimlerce belirtilmiştir. Bu yüzden istek ve ihtiyaçlar konusunda ısrarcı olurken dua etmek oldukça önemli bir ibadettir. Hacet duası da bu doğrultuda okunan ve Allah’tan istemenin bir yoludur.

Hacet duası nasıl yapılır?

Hacet namazı 2, 4 ya da 12 rekat olarak kılınabilmektedir. Bilindiği gibi İslam'da nafile namazları 2 ya da 2'nin katı biçiminde kılınmaktadır. Hacet namazını kılarken de bu uygulamaya dikkat edilmesi önemlidir. Hacet namazı kılarken her rekata Fatiha suresi ile başlanmalıdır. Ardından okunacak olan dualar ilk rekatta önce Fatiha suresi, sonrasında ise 3 kere Ayetel Kürsi’dir. Sonraki rekatlarda ise Fatiha suresi okunduktan sonra birer defa İhlas, Felak ile Nas surelerinin okunması gerekir. Bunun haricinde tercihe göre her rekatta önce Fatiha suresi ardından Ayetel Kürsi ve İhlas Suresi okumak da mümkündür.

Namaz bittikten sonra ise Hacet duasının okunması gerekir. Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından bildirilen diğer bir Hacet Namazı da şu şekildedir:

Yatsı namazının son sünneti kılındıktan sonra, vitir namazı kılmadan önce 4 rekat hacet namazı kılınabilir. Birinci rekatta ve üçüncü rekatta Fatiha suresi okunur. Ardından 3 defa Ayetel Kürsi okunmalıdır. 2. ile 4. rekatlarda ise Fatiha ve sonrasında 3 defa İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması gerekir.

Namaz sonrasında Hacet duası Türkçe ya da Arapça olarak okunabilmektedir. Duayı ettikten sonra kişilerin isteklerini söylemeleri ve Allah'tan bu isteklerinin hayırlısı ile olmasını dilemeleri gerekmektedir.

Ramazan'da hacet duasının faydaları nelerdir?

Hacet namazı, kişilerin ahiret ya da dünyada istedikleri şeyler için kıldığı namazdır. Bu namaz bir dilek beraberinde Allah rızası için kılınan namazdır. Bu yüzden nafile namazlar arasında sayılmaktadır. Hacet namazı kılmak isteyenler, bu namazı mekruh olarak belirtilen saatler haricinde istedikleri zaman kılabilmektedir.

Hacet namazı özellikle ramazan ayında sıklıkla kılınan bir namazdır. Ancak bu namazı kılmak isteyenler yılın diğer zamanlarında da kılabilir. Bilindiği gibi İslam dininde Kadir gecesi, Kandil gecesi, Berat gecesi, Bayram gecesi gibi zamanlarda namaz kılmanın sevabı çok daha büyüktür.

Hacet duası, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Taif halkı için ettiği dua olarak da bilinir. Taif halkı Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret edip kötülük yapsa da Hz. Peygamber halka kötü hislerle yaklaşmamıştır ve onlar için dua etmiştir.

Hacet duası, haksızlığa uğrayan ve sıkıntı çeken kişiler tarafından okunabilir. Duasının kabul olması isteyen kişilerin sürekli olarak bu duayı okuması gerekmektedir. İnanca göre bu duanın en az 40 gün boyunca okunması gerekmektedir.

Büyük Hacet duasının gece namazının ardından secdede okunması daha makbul olarak kabul edilir. Dilenen dileklerin bir an önce kabul olması için farz namazlarının ardından sürekli bir şekilde Hacet duası okunmalıdır. Özellikle ramazan ayı boyunca bu duanın edilmesi oldukça faziletli ve kişiler için faydaları çok fazladır.

Antalya'da korkutan depremAntalya'da korkutan deprem
Sarıyer açıklarında tehlike! Tekne sürüklendiSarıyer açıklarında tehlike! Tekne sürüklendi
Anahtar Kelimeler:
Hacet namazı Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Zelenskiy’den dikkat çeken ABD ve ‘istifa edebilirim’ çıkışı

Zelenskiy’den dikkat çeken ABD ve ‘istifa edebilirim’ çıkışı

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.