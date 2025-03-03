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Ramazan'da hatim duasının faydaları nelerdir? Hatim duası nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
02.03.2025 18:13
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Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan kişilerin hatim sonrasında okuması gereken duadır. Bu ibadetten sonra hatim duası etmenin Allah tarafından oldukça makbul olduğuna inanılır. Hatim duası Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından da resmi olarak kabul edilmektedir. Hatim duası içerisinde inananların ibadetini yapan ve kulluk görevlerini tamamlayan gibi sıfatlar yer alır. Peki, Ramazan'da hatim duasının faydaları nelerdir?

Ramazan'da hatim duasının faydaları nelerdir? Hatim duası nasıl yapılır?

Hatim indirmek, İslamiyet kapsamında kullanılmaya devam eden ifadelerdendir. İslam dininde oldukça değerli görülen ibadetlerden de biridir. Hatim etmek, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona olacak şekilde okuma anlamına gelmektedir. Kur'an da yer alan bütün ayetlerin bakarak veya ezberden okunması hatim etmek olarak kabul edilmektedir.

Hatim duası nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'i bir yerden bakarak ya da ezberden okuyan kişiler, Kur'an’ı hatmetmiş olarak kabul görür. İslama göre Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan kişilerin Allah katında son derece değerli kişiler olduğu bilinmektedir. Bu kişiler dinin emrettiği ibadetleri doğru bir şekilde yerine getiren kişiler olarak kabul edilir.

Kur'an’ı hatmeden kişilerin hem bu dünyada hem de ahirette ettikleri dualar kabul edilir. Hatim duası ise kişilerin Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra okuması gereken dua olarak geçer. Bu duanın Allah tarafından oldukça kıymetli görüldüğü söylenir. Hatim duasının Diyanet tarafından da kabul edildiği bilinir. Hatim duasında ibadetini yerine getiren ve kulluk görevini yerine getiren gibi tanımlamalar bulunmaktadır.

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinden sonra kıbleye yönelerek okunmalıdır. Hatim duasının namaz esnasında secdeden kalkmadan okunması gerekir. Ancak kişi namaz kılamayacak bir haldeyse o zaman yalnızca kıbleye dönülür ve dua okunur. Kur'an-ı Kerim baştan sonra okunduktan sonra Hatim duasının Arapça olarak okunması gerekir. Hatim duasının ardından tercihe göre İstihare duası da okunabilir. Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi sonrasında Hatim duasının okunmasının sebebi Allah'ın rızasını almaktır. Hatim edilir ve hatim duası okunur. Sonra Fatiha Suresi okunarak hatim duası bitirilmiş olur.

Ramazan'da hatim duasının faydaları nelerdir?

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim’i mukabele şeklinde tilavet etmek ve yapılan tilaveti takip etmek Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve Hz. Cebrail’in amelinden ve Allah Resulünün sünnetinden olarak kabul edilir.

Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaları oldukça faziletli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'i 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında okumak ve hatmetmek kişilerin sevap kazanmalarına vesile olur. İslam kaynaklarında yer alan birçok hadisi şerife göre Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında hatmedilmesi oldukça sevaptır.

Kur'an-ı Kerim ezbere veya kitaba bakarak tamamı okunabilir. Kitaba bakılarak okunması da hatim olarak kabul edilir. Bilhassa Ramazan ayında insanlar sık sık bir araya gelirler ve Kur'an-ı Kerim okuyup dinlerler. Bu uygulama mukabele olarak adlandırılır.

Kur'an’ın bilhassa Ramazan ayında baştan sona okunması ise faziletleri açısından oldukça faydalı bir ibadettir. Bu yüzden bu ay içerisinde mukabele ile Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi tavsiye edilen bir uygulamadır.

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in mukabele biçiminde okunması veya takip edilmesi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hem sünneti hem de amelidir. Ayrıca Cebrail’in de ameli olduğu bilinir. Bilindiği üzere Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetlerini yerine getirmek oldukça kıymetli uygulamalardır. Sünnetleri yerine getiren Müslümanların mükafatlandırılacağına inanılır.

Günlük yaşamda da Müslümanların sevap kazanabilmesi ve Allah’ın yolundan ayrılmaması için her zaman Kur'an-ı Kerim'i okumaları ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetlerini yerine getirmeleri tavsiye edilir.

Kur'an-ı Kerim okunurken takip edip anlamaya çalışmak ve tüm mesajlarını hayata yansıtmak oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve hatmedilmesi ecir ve sevapların en büyüğü olarak kabul edilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak kişilerin Allah'a daha yakın olmalarını sağlar.

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