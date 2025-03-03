Ramazan ayında oruç vaktinin bittiği vakit aynı zamanda güneşin de battığı vakittir ve bu vakit iftar vakti olarak adlandırılır. Tutulan oruçlar iftar vaktinde okunan akşam ezanı ile birlikte açılır. Oruç açılırken dua etmek ise sünnettir. Ramazan masalarında, iftar sofralarında edilen dualar iftar duası olarak bilinir. Oruç açarken dua etmenin önemi oldukça büyüktür. Bu yüzden merak edenler için iftar duasının önemi, faydaları ve faziletleri sık sık olacak şekilde araştırılır. Peki, Ramazan'da iftar duasının faydaları nelerdir? İftar duası nasıl yapılır?

İftar duası nasıl yapılır?

İftar duası, oruç tutan kişilerin yemek yemeye başlamadan önce ettikleri önemli ve değerli bir duadır ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Müslümanlara öğretilmiştir. Oruç tutan bir kişi, iftar saati gelince iftar duası ederek Allah’a şükreder ve duasının kabul olması için niyet eder. İftar duası, iftar vaktinde edilen en faziletli dualardan biri olarak kabul edilir. Ayrıca tutulan oruçların kabul olması için ve Allah’ın rızasını kazanmak için iftar duası etmek oldukça büyük bir sünnettir.

İmsak vaktinden iftara kadar tutulan oruç sonrasında genelde hazırlıklar yapılıp sofraya oturulur ve oruç açmak için akşam ezanının okunması beklenir. Ezanın okunmasıyla Allah’ın insanlara verdiği nimetlerle birlikte oruçlar açılır. Bu vakitlerde hem iftar öncesinde hem de iftar sonunda eller semaya açılarak dua edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ise şu kısa duayı yapardı:

“Allah’ım senin rızan için oruç tuttum. Sana güvendim ve sana inandım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum”

İslam geleneğine göre sofra başında beklerken bir aile büyüğünün ettiği iftar duasına eşlik etmek kalabalık sofraların bereketini artırır. İftar duası Türkçe ya da Arapça haliyle edilebilir. İftar duası, iftar vakitlerinin en değerli manevi unsurlarından biridir.

Oruç ibadetinin sona ermesi ile birlikte iftar duaları edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) iftar vakitlerinde edilen duaların reddedilmeyeceğini müjdelemiştir. Bu yüzden her iftar vaktinde kalpten bir dua etmek ve Allah'a şükretmek oldukça faziletli bir davranıştır.

Ramazan'da iftar duasının faydaları nelerdir?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar oruç tutar da, iftar anında 'Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır." demiştir. Bu duanın anlamı ise şu şekildedir:

"Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sen'sin. Sen'den başka hiçbir ilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı Büyük'ten başkası mağfiret edemez"

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslüman kişilerin iftar esnasında ettikleri iftar duasının kabul olacağını ise şu sözüyle söylemiştir:

“Üç kişinin duaları asla geri çevrilmez: Oruçlu birinin iftar anına kadar yaptığı dua, adil bir devlet başkanının duası ve mazlumun duası. Allah, mazlumun duasını gökyüzüne yükseltir, o dua için semanın kapılarını açar ve ‘İzzetime yemin ederim ki, belirli bir süre içinde mutlaka sana yardım edeceğim’ der.”