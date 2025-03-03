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Ramazan'da Kenzül Arş duasının faydaları nelerdir? Kenzül Arş duası nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
02.03.2025 18:41
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İslam'da dua etmenin önemi ve yeri oldukça fazladır. Allah ve Hz. Peygamber, dua etmeleri konusunda müminlere sıklıkla hatırlatmalar yapmışlardır. Bu dua herhangi bir şey dilenirken veya sıkıntı yaşandığı esnada başvurulan ilk dualardandır. Peki, Ramazan'da Kenzül Arş duasının faydaları nelerdir?

Ramazan'da Kenzül Arş duasının faydaları nelerdir? Kenzül Arş duası nasıl yapılır?

Kenzül Arş duası birçok amaçla edilir. İslam dinine göre dua edip Allah’a sığınmak, dilek dilemek, af dilemek ya da şükretmek için yapılan bir ibadettir. "Arş’ın hazinesi" anlamını taşıyan Kenzül Arş duasını okumanın hem dünyada hem de ahirette iyilik getireceğine inanılır. Hz. Ömer, Hz. Ebubekir ve Hz. Osman'ın Kenzül arş duasının faziletleri hakkında birçok bilgi verdiği söylenir. Diğer İslam alimleri de her insanın ömründe en az 1 defa bu duayı okumaları tavsiye etmişlerdir.

Kenzül Arş duası nasıl yapılır?

Kenzül Arş duası, bazı İslami kaynaklarda yer almaktadır. Bu dua halk arasında da bilinen dualardan biridir. Aslında birçok ayet ve hadislerden yola çıkılarak yazılan ve aynı zamanda edebi bir metin olarak nitelendirilen bir duadır. Halk arasında da sıklıkla edilen dualardan biri olarak Allah’ın karşılıksız bırakmadığı dualardan biri olarak da bilinir. Kenzül Arş duası Allah’ın esmalarına yönelen ve onlar aracılığıyla edilen bir duadır.

Kenzül Arş duası bir ayet olmamakla birlikte bir hadisten de alınmamıştır. Oldukça değerli görülen bu dua kişiden kişiye aktarılmıştır.

Kenzül Arş duasının okunabilmesi için abdest almaya gerek yoktur. Yine de dua ederken abdestli olunmasının daha faziletli olduğu söylenir. Herhangi bir duayı okurken kıbleye yönelip dua etmek çok daha faydalı olacağından Kenzül Arş duasını okurken de kıbleye yönelmek daha faziletli bir davranış olacaktır.

Bu dua genellikle seher vakti ve gece vakitlerinde edilmektedir. Kişi, Kenzül Arş duasını okuyacağı zaman hangi niyetle okuyorsa öncelikle o niyeti söylemeli ve içinden geçirmelidir. Kenzül Arş duasının ardından Ayetel Kürsi okunması da faydalı görülür. Genellikle sıkıntılı durumlar yaşandığında okunan bu dua kolay bir şekilde ezberlenebilmektedir.

Ramazan'da Kenzül Arş duasının faydaları nelerdir?

Kenzül Arş duası halk arasında genellikle aşk, evlilikte muhabbet, rızık ve bereket için okunmaktadır. İslam alimleri de Kenzül Arş duasını her türlü dilek için okunur şeklinde belirtmişlerdir.

Kenzül Arş duası Allah’tan dilenecek olan herhangi bir şey için okunabilecek bir duadır. Bu duayı hastalıktan kurtulmak isteyen, tövbe etmek isteyen, sınavda başarılı olmak isteyen kişiler de okuyabilir.

Allah’ın esmaları ile dua etmek kıymetli ve uygun bir dua etme biçimidir. Kenzül Arş duasının Esmaül Hüsna boyutu sayesinde duaların kabul olması niyet edilir.

Allah’tan istenecek olan her türlü şeyin karşılanması için bu dua edilebilir. Kişi, Kenzül Arş duasını okurken aynı zamanda tövbe ve istiğfarlara karşılık olarak Allah’ın günahlarını affetmesini ister.

Kişiler, evlilik hayatının hayırlı olması olması için bu duayı okursa evliliğinin daha iyi olması sağlanır.

Herhangi bir şekilde sağlık sorunu yaşayan kişiler, ruhsal veya fiziksel olarak hastalıktan muzdariplerse Allah’tan şifa istemek için Kenzül Arş duasını okuyabilirler. Böylece Allah’ın kendisine şifa vereceğini umarlar.

Herhangi bir konuda sorun yaşayan, sıkıntılı olan kişilerin ve baskı gören kişilerin yaşadıkları bu kötülüklerden kurtulmak amacı ile Kenzül Arş duasını okuması durumunda bu kişiler Allah’ın izni ile sıkıntılarından kurtulurlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan dua
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