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Ramazan’da sağlıklı oruç için sahurun önemi: "Kan şekeri düşüklüğü, tansiyon oluşturur" Uzmanlar uyardı!

19.03.2025 13:41
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Ramazan ayında oruç tutanlar için sahur, sağlıklı bir oruç süreci için kritik bir öneme sahip. Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, sahura kalkmamanın, gün boyu halsizlik, baş ağrısı, kan şekeri düşüklüğü gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Arslan, sahur yapmadan oruç tutmanın, bireylerin sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, düzenli bir şekilde sahura kalkmanın gerekliliğini vurguladı.

Ramazan’da sağlıklı oruç için sahurun önemi: "Kan şekeri düşüklüğü, tansiyon oluşturur" Uzmanlar uyardı!

Dengeli beslenme, her dönem önemli olduğu gibi Ramazan ayında yeme içme düzeninin değişmesiyle daha da büyük bir önem taşıyor. Ramazan ayında oruç tutarken, sahur öğünü en fazla dikkat edilmesi gereken öğünlerden biridir. Sahursuz oruç tutmak, gün boyunca halsizlik, baş ağrıları ve kan şekeri düşüşü gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sahura kalkmak, sağlıklı bir oruç süreci için oldukça önemlidir.

"SAHURA KALKMAMAK DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, "İnsanlar günlük yaşantısında bir koşuşturma halindeyken sahura kalkmamayı tercih edebiliyorlar ya da uyanamayabiliyorlar. Bu durum kişilerde ani kan şekeri düşüklüğü, tansiyon düşüklüğüne, baş ağrısı gibi farklı sağlık problemlerine sebep olabileceği için çok doğru bir davranış değil" şeklinde konuştu.

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"KİLO VERME SÜRECİNİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİREMİYORUZ"

Toplumumuzda sahura kalkmadan daha hızlı kilo verileceğine dair bir algı olduğunu belirten Arslan, "Bir de toplumumuzda sahuru yapmasam daha hızlı kilo veririm diye bir algı var. Bu fikirle çıktığımız da iftara kadar daha çok acıktığımız için iftarda bir anda hızlı yemeye başlıyoruz, kilo verme sürecini çok iyi değerlendiremiyoruz. O yüzden kilo verme sürecinde de sahur öğününün yapılmasını öneriyoruz. Ramazanda su tüketimi de bir diğer önemli nokta. İyi su içmek iftara kadar dinç bir şekilde durmamızı sağlayabilir. Su tüketiminde ise bir anda litre litre su tüketmek yerine saat başı 1 bardak olacak şekilde güne yayılmış bir su tüketimimiz olmalı. Aralarda şekersiz çay, sade maden suyu, ayran, cacık gibi farklı sıvı kaynaklarını da yer vermeliyiz. Zencefil, melisa, adaçayı gibi sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığımızı destekleyen bitki çaylarını da tercih edebiliriz" dedi.

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"SANDVİÇ, SÜT-MEYVE YA DA HAŞLANMIŞ YUMURTA TÜKETİLEBİLİR"

Cansu Arslan, sahur yapmadan iftar yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Ramazan ayını yarılamamıza rağmen üzerinde durmamız gereken noktalar var. Bu noktadan birisi sahura kalkmadan oruç tutulması. Sahur yapmamak yerine uyumadan önce ara öğün olarak sandviç, süt-meyve ya da haşlanmış yumurta gibi kolay seçenekler tüketilebilir. Bu tarz protein içeriği yüksek ve gün içerisinde bizi tok tutabilecek, kan şekerimizi ve tansiyonumuzu dengeleyecek besinleri tercih etmek önemlidir. O yüzden bizler sahur yapmadan iftar yapılmamasını öneriyoruz. Günlük hayatın koşuşturmasını dikkate alacak olursak bir gün sahur yapmadan oruç tutmak çok fazla sorun teşkil etmeyecektir. Ancak bunu bir düzen haline getirip sahur yapmadan oruç tutmamalıyız. Bayrama kadar ki süreci bu şekilde düzgün yönetmeyi amaçlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Sahur kilo alma kilo verme ramazan ayı
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