HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ramazan'da Şanlıurfa Siverek’te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı...

Ramazan'da Şanlıurfa Siverek’te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı...

26.03.2025 12:03
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
26.03.2025 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak Sakal-ı Şerif ziyarete sunuldu. Ulu Cami’de sahur vakti sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Cam fanus içerisinde sergilenen Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif’in önünden geçerken salavat getirip dualar etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Ulu Cami'de sahur vakti sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

SALAVAT GETİRİP DUA EDİLDİ

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi. Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti. Ulu Cami imamı Menduh Lale, Sakal-ı Şerif'in her ramazan vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

AA-20250326-37445844-37445841-SANLIURFADA_SAKALI_SERIF_ZIYARETE_ACILDI

"ÖPÜLMESİ DOĞRU VE CAİZ DEĞİLDİR"

Ziyaretin saygı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Menduh Lale, "Ziyaret sadece saygı göstermek amacıyla yapılıyor. Peygamberimizi hatırlayarak salavat getirilmesi gerekir, öpülmesi doğru ve caiz değildir. Çünkü Peygamberimizin bizzat kendisi putlaştırılmaya müsaade etmemiştir. Buraya gelenlerin Peygamberimizi hatırlamak için saygı amacıyla ziyaret etmeleri gerekiyor" dedi.

AA-20250326-37445844-37445843-SANLIURFADA_SAKALI_SERIF_ZIYARETE_ACILDI

"ONURLANDIK"

Ziyaretçilerden Ahmet Telek ise "Bugün Sakal-ı Şerif'i ziyarete geldik, onurlandık, şad olduk. Yüce Allah bizlere bugünleri nasip ettiği için çok mutlu ve huzurluyum." dedi.

AA-20250326-37445844-37445842-SANLIURFADA_SAKALI_SERIF_ZIYARETE_ACILDI

SAKAL-I ŞERİF NEDİR?

Tarihi olarak, Hz. Muhammed’in vefatından sonra sahabeler tarafından saklanan bazı kişisel eşyaları ve sakal telleri, sonraki nesillere aktarılmıştır. Bu kutsal emanetler, özellikle Osmanlı döneminde titizlikle korunmuş ve çeşitli camilere ya da önemli dini mekanlara dağıtılmıştır. Günümüzde Sakal-ı Şerif, genellikle özel günlerde, özellikle ramazan ayı gibi manevi açıdan önemli zamanlarda, halkın ziyaretine açılır. Ziyaret sırasında, insanlar dua eder, salavat getirir.

thumbs_b_c_4eff90f433a0d4131b48c8d52c579254

(AA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Polen alerjisine dikkat! Solunum yolu hastalıklarını tetikliyorPolen alerjisine dikkat! Solunum yolu hastalıklarını tetikliyor
'İmralı' açıklaması: Ailesi ziyaret başvurusu yaptı''İmralı' açıklaması: Ailesi ziyaret başvurusu yaptı'
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Hz. Muhammed ramazan ayı Ramazan ayı zikirleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

THY uçağında herkesi panikletti! Yaptığı espri başına dert açtı

THY uçağında herkesi panikletti! Yaptığı espri başına dert açtı

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.