Ramazan'da Şanlıurfa Siverek’te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Ulu Cami'de sahur vakti sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

SALAVAT GETİRİP DUA EDİLDİ

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi. Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti. Ulu Cami imamı Menduh Lale, Sakal-ı Şerif'in her ramazan vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

"ÖPÜLMESİ DOĞRU VE CAİZ DEĞİLDİR"

Ziyaretin saygı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Menduh Lale, "Ziyaret sadece saygı göstermek amacıyla yapılıyor. Peygamberimizi hatırlayarak salavat getirilmesi gerekir, öpülmesi doğru ve caiz değildir. Çünkü Peygamberimizin bizzat kendisi putlaştırılmaya müsaade etmemiştir. Buraya gelenlerin Peygamberimizi hatırlamak için saygı amacıyla ziyaret etmeleri gerekiyor" dedi.

"ONURLANDIK"

Ziyaretçilerden Ahmet Telek ise "Bugün Sakal-ı Şerif'i ziyarete geldik, onurlandık, şad olduk. Yüce Allah bizlere bugünleri nasip ettiği için çok mutlu ve huzurluyum." dedi.

SAKAL-I ŞERİF NEDİR?

Tarihi olarak, Hz. Muhammed’in vefatından sonra sahabeler tarafından saklanan bazı kişisel eşyaları ve sakal telleri, sonraki nesillere aktarılmıştır. Bu kutsal emanetler, özellikle Osmanlı döneminde titizlikle korunmuş ve çeşitli camilere ya da önemli dini mekanlara dağıtılmıştır. Günümüzde Sakal-ı Şerif, genellikle özel günlerde, özellikle ramazan ayı gibi manevi açıdan önemli zamanlarda, halkın ziyaretine açılır. Ziyaret sırasında, insanlar dua eder, salavat getirir.

(AA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır