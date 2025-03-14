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  4. Ramazan’da Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları unutulmadı: Yardımlar yapıldı…

Ramazan’da Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları unutulmadı: Yardımlar yapıldı…

14.03.2025 16:45
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Ukrayna'daki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik anlamlı bir yardımda bulundu. Kırım, Tatar, Gagavuz ve Ahıska Türklerinin de aralarında bulunduğu 1.200 aileye, TİKA tarafından gıda yardımı ulaştırıldı.

Ramazan’da Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları unutulmadı: Yardımlar yapıldı…

TİKA'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği bu insani yardım faaliyeti, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra, Türkiye ile Ukrayna'daki soydaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdi.

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UKRAYNA'NIN 12 BÖLGESİNE YARDIM ÇALIŞMASI

Odesa, Poltava ve Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın 12 bölgesine yayılan bu yardım çalışması, bölgedeki zorlu koşullarda yaşayan, savaş nedeniyle yerinden edilmiş ailelere umut oldu. Odesa ve Poltava'da yoğun hava saldırıları sonucu mağdur olan ve zor durumda olan ailelere, toplamda 20 ton gıda gönderildi. TİKA'nın, Odesa ve Poltava Bölge İdareleri, Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Gagauzları Birliği ve Ukrayna Ahıska Türkleri Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği bu yardım kampanyası, dayanışma ve kardeşlik ruhunun bir göstergesi olarak büyük takdir topladı.

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"SICAK YARDIMLARI BİZLERE ULAŞTIRIYOR"

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, programda yaptığı açıklamada, "Böyle bağlantılar bu günlerde daha da önemli. Ukrayna'daki insanlarımız, dindaşlarının desteğine ihtiyaç duyuyor. TİKA ve kardeş Türk milleti her yıl bu sıcak yardımları bizlere ulaştırıyor" dedi.

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"UKRAYNA'DA YAŞAYAN HİÇBİR TÜRK MİLLETİNİ UNUTMUYOR"

Ukrayna Gagavuzları Birliği Başkanı Vasily Kelioğlu ise, "Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna'da yaşayan hiçbir Türk milletini unutmuyor. Savaş zamanında çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz ancak her zaman yanımızda olan Türkiye ve TİKA'ya minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Şirin Halilov da TİKA'nın desteğinin önemine değinerek, "Savaş şartlarına rağmen TİKA her zaman yardımlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayarak umut oluyorlar. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden ve TİKA'dan razı olsun" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna Kırım ramazan ayı
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