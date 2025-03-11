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  4. Ramazan davulcularına sitem etti! Mahalle muhtarının çözümü gündem oldu: Sokak sokak seyyar ses sistemiyle geziyor...

Ramazan davulcularına sitem etti! Mahalle muhtarının çözümü gündem oldu: Sokak sokak seyyar ses sistemiyle geziyor...

11.03.2025 13:47
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11.03.2025 13:47
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Antalya'da bir mahalle muhtarı, Ramazan davulcularının sahura çıkmamasına tepki göstererek bir çözüm üretti. Seyyar bir ses sistemiyle mahalle sakinlerini sahura kaldıran muhtar, davul ve mani seslerini yükleyerek, hem geleneksel sahur atmosferini yeniden canlandırdı hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Muhtar Tekin Korucu, "Telefonum adeta kilitlendi, 'Muhtarım bizim sokaktan da geçer misiniz?' mesajlarına cevap veremez oldum" diyerek, mahalle halkının ilgisini dile getirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Aşağıpazar Mahallesi'nde, Ramazan ayının başlamasına rağmen sahur vakti davul çalınmadığını fark eden Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, duruma kayıtsız kalmadı.

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Geleneksel sahur geleneğini yaşatmak adına farklı bir çözüm arayan muhtar, ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

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"RAMAZAN DAVULCUSU ARKADAŞLARIMIZI SOKAKLARIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Aşağıpazar mahalle muhtarı Tekin Korucu yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayının 4'te birini bitirmemize rağmen mahallemizde sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi. Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım, yeni nesilde bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. Telefonum adeta kitlendi, muhtarım bizim sokaktan da geçer misin mesajlarına cevap veremez oldum yoğunluktan" şeklinde anlattı.

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Mahalle muhtar Korucu, "Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim ama sahur için sokakların gece gerçek sahibi ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Davulcu Sahur ramazan ayı
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