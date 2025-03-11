Ramazan davulcularına sitem etti! Mahalle muhtarının çözümü gündem oldu: Sokak sokak seyyar ses sistemiyle geziyor...

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Aşağıpazar Mahallesi'nde, Ramazan ayının başlamasına rağmen sahur vakti davul çalınmadığını fark eden Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, duruma kayıtsız kalmadı.

Geleneksel sahur geleneğini yaşatmak adına farklı bir çözüm arayan muhtar, ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

"RAMAZAN DAVULCUSU ARKADAŞLARIMIZI SOKAKLARIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Aşağıpazar mahalle muhtarı Tekin Korucu yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayının 4'te birini bitirmemize rağmen mahallemizde sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi. Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım, yeni nesilde bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. Telefonum adeta kitlendi, muhtarım bizim sokaktan da geçer misin mesajlarına cevap veremez oldum yoğunluktan" şeklinde anlattı.

Mahalle muhtar Korucu, "Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim ama sahur için sokakların gece gerçek sahibi ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır