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Ramazan'ın bereketini Somali'deki yetimlerle paylaşıyor...

25.03.2025 16:57
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayının bereketini Somali'deki Kaaraan Yetimhanesi'nde kalan yetim çocuklarla paylaşmaya devam ediyor. TİKA, Ramazan programları çerçevesinde, yetimhane çocukları için iftar sofrası kurarak, onların bayram sevincine katkıda bulundu.

Ramazan'ın bereketini Somali'deki yetimlerle paylaşıyor...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan programları kapsamında Somali’deki Kaaraan Yetimhanesinde kalan çocuklar için iftar sofrası kurdu, bayramlık kıyafet desteğinde bulundu.

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150 YETİM ÇOCUĞA İFTAR

TİKA, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Somali’deki iç savaş, terör ve kuraklık nedeniyle yetim kalan 150 yetim çocuğun barındığı Kaaraan Yetimhanesinde iftar programı düzenlendi.

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BAYRAMLIK KIYAFETLER HEDİYE EDİLDİ

Yetimhanede barınan ve yaşları 5 ila 16 arasında değişen çocuklar, iftar yemeği ile Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşadı.

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Program kapsamında çocuklarla bayram sevincini paylaşmak amacıyla her birine bayramlık kıyafetler hediye edildi.

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TİKA Somali Afrika iftar ramazan ayı
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