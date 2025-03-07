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Ramazan’ın ilk cuma namazı Fatih Camii'nde kılındı: Diyanet İşleri Başkanı hutbe verdi…

07.03.2025 17:25
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma namazını İstanbul'daki tarihi Fatih Camii'nde kıldırdı. Namazın ardından Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılış programına katıldı.

Ramazan’ın ilk cuma namazı Fatih Camii'nde kılındı: Diyanet İşleri Başkanı hutbe verdi…

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma namazını İstanbul'daki Fatih Camii'nde kıldırarak, müminlerle bir araya geldi. Namazın ardından, Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılış programına katıldı.

Namaz öncesi yaptığı hutbede, Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yapan Erbaş, müminlere, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, komşular arası, akrabalar arası, Müslümanların kendi aralarındaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım" çağrısında bulundu.

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“DÜNYAMIZDA SAVAŞ, ÖFKE, KİN, GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

Hutbede savaşlara dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyamızda savaş, öfke, kin, nefret ve şiddet günden güne artıyor. Kötülükleri üstlenen zalimler, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde masumları katletmeye, soykırım yapmaya devam ediyor. Kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını dahi temin etmelerine engel oluyorlar. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" şeklinde konuştu.

“KÜSKÜNLÜKLERİ SONLANDIRALIM”

Ramazan ayını vesile kılarak küskünlerin sonlandırılması yönünde çağrıda bulunan Erbaş, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, komşular arası, akrabalar arası, Müslümanların kendi aralarındaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize ve beraberliğimize zarar vermeyelim. Kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım" dedi.

KİTAP VE KÜLTÜR FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

Ardından 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılan Erbaş, "Ramazan başlı başına bir bereket ayı. Orucuyla, namazıyla, teravihiyle, fitresiyle, zekatıyla, mukabeleleriyle, Kur'an-ı Kerim ayı oluşuyla başlı başına bir iyilik ayıdır. 40 dilde Kur'an-ı Kerim'i dünyada insanlara Müslümanlara ulaştırmaya gayret ettik. Sadece Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayın çeşidimiz 2 binin üzerine çıktı. Demek ki 4 binin üzerinde çeşit kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayınlayıp okuyucu ile buluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından fuarı gezdi.

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(İHA)

[ramazan banner](https://www.mynet.com/ramazan?utm_source=haber_detay&utm_medium=haber_sonuBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Fatih Camii Ramazan cuma namazı istanbul diyanet işleri başkanı ali erbaş ramazan ayı
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