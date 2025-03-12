Ramazan zikirleri neler? Ramazan ayında çekilecek zikirler nelerdir?

İslam alemi için oldukça özel olan Üç aylar içerisinde yer alan ve on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı Müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu kutsal dönemi ibadet ile geçirmek isteyen müminler, çekilecek tesbihleri ve Ramazan zikirlerini araştırmaktadır. Bilindiği üzere Ramazan ayında zikir çekmek, manevi duyguları artıran ve ibadeti güçlendiren önemli bir davranıştır. Mübarek Ramazan ayı boyunca belirli esmalar zikredilerek dualar edilir. Ramazan’da düzenli olarak tesbih çekmek, ibadetleri daha bilinçli bir şekilde yapmaya ve manevi huzur kazanmayı sağlar.

Ramazan ayında çekilecek zikirler nelerdir?

Ramazan ayında çekilecek zikirler şu şekildedir:

Ramazanın 1 ila 10. günleri arasında: “Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)” tesbihi çekilir.

Ramazanın 11 ila 20. günleri arasında: “Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan)” tesbihi çekilir.

Ramazanın 21 ila 30. günleri arasında: “Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan)” tesbihi çekilir.

Pazartesi günleri bin defa “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym” tesbihi çekilir.

Salı günleri yüz defa “Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül” salavatı çekilir.

Çarşamba günleri bin defa “Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh” istiğfarı çekilir.

Perşembe günleri bin defa “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym” tesbihi çekilir.

Cuma günleri bin defa “Allah” tesbihi çekilir.

Cumartesi günleri bin defa “La İlahe İllallah” kelime- i tevhidi çekilir.

Pazar günleri bin defa “Ya hayyü ya kayyüm” tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa “La İlahe İllallah” tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa “Estagfirullahel el azim (Ey yüze Allah’ım senden af diliyoruz)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa “Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber (Sen bütün eksik ve kusurlardan münezzehsin. Bütün hamdü senalar sanadır)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa “Allahummerham ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammede merhamet eyle)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa “Allahummağfir ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammedi affeyle)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde otuz üç defa “Hasbunallahu ve nimel vekil (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde on bir defa “Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’ fu anna (Allah’ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde on bir defa “Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin (Rabbim affet ve merhamet et, sen affedenlerin en hayırlısısın)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde on bir defa “Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam (Allah’ım dünya üzerindeki bütün insanların kalbini iman ve İslam’a aç)” tesbihi çekilir.

Her gün, günde on bir defa “Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik (Allah’ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et)” tesbihi çekilir.

Bu tespihler Ramazan ayı boyunca günlük olarak belirlenen olan zikir listesidir. Bunlar dışında çekilmesi gereken tespihler de bulunur. Örneğin, her gün ibadet ettikten sonra yüz defa "la ilahe İllallah" tespihi çekilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca bu kutsal ayda Allahummerham ummete Muhammed (Allah'ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tespihi çekilerek tüm İslam alemi için af dilenmelidir.