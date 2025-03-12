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Ramazanda ağız kokusu nasıl engellenir? İşte ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenler...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 16:54
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Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Aydan Gürcan, "İftar ve sahurda şekerli tatlılar, gazlı içecekler ve asitli yiyeceklerin tüketimi artabiliyor. Şeker ve asitler diş minesine zarar verir. Gün içinde diş fırçalanmadığı için yemek artıkları ağızda daha uzun süre kalmaktadır. Sahurdan ve iftardan sonra diş fırçalamadan uyumak, bakterilerin gece boyunca çoğalmasına neden olur" dedi.

Ramazanda ağız kokusu nasıl engellenir? İşte ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenler...

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte ağız kokusu başta olmak üzere bazı farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Aydan Gürcan, ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı.

ÇÜRÜK RİSKİ ARTIYOR

diş çürük

Ramazan ayında beslenme aralıklarının ve biçiminin değişiminden kaynaklı, ağız ve diş bakımında da dikkat edilmesi gereken bazı farklılıklar bulunduğunu aktaran Gürcan, "Ağız hijyenine gösterdiğimiz özen bu dönemde mutlaka artırılmalıdır. Beslenme biçimimizde farkında olmadan gerçekleşen küçük değişiklikler, ağız ve diş sağlığını negatif etkileyebilmektedir" dedi.

İftar ve sahurda şekerli tatlıların, gazlı içeceklerin ve asitli yiyeceklerin tüketiminin artabildiğini söyleyen Gürcan, "Şeker ve asitler diş minesine zarar verir. Gün içinde diş fırçalanmadığı için yemek artıkları ağızda daha uzun süre kalmaktadır. Sahurdan ve iftardan sonra diş fırçalamadan uyumak, bakterilerin gece boyunca çoğalmasına neden olur.

Ayrıca gün içinde su içilmediği için tükürük üretimi azalır ve tükürüğün dişleri temizleyen doğal savunma mekanizmasından faydalanamayız. Tüm bu nedenlerle çürük riski artar. Ağız kokusu ve ağız kuruluğu da orucun sosyal hayata da dokunan önemli etkilerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Gürcan, Ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gitmenin çürük veya diş eti problemlerini erken tespit edilmesini sağladığını kaydetti.

İFTARDAN SONRA SAKIZ ÇİĞNEYİN

ağız kokusu2

Gürcan, Ramazanda ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sahur ve iftar sonrası dişler fırçalanmalı. Özellikle ağız kokusu şikayetine karşın, gün içinde de macunsuz bir şekilde dişler fırçalanabilir. İftar sonrası şekersiz sakız çiğnenebilir. Sakız tükürük salgısını artırır ve ağız kokusunu azaltır. Sahurda bol su içilmelidir. Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bunlar gün içinde susuzluğu artırır.

ağız kokusu3

Diş ipi kullanarak diş aralarındaki yemek artıklarını temizlenmelidir. Dil temizliği yapılmalıdır. Çünkü dilin üzerinde kötü kokuya neden olan bakteriler birikebilir. Soğan, sarımsak gibi keskin kokulu yiyecekleri azaltılmalıdır. Yoğurt tüketmek ağız kokusunu azaltabilir. Maydanoz ve nane çiğnemek de nefesi ferahlatır. Aç karnına kahve ve asitli içeceklerden kaçınılmalı. Sahurda lifli ve protein ağırlıklı beslenilmeli. Su, süt veya bitki çaylarının tüketimi artırılmalı. Yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketilmelidir."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç ağız kokusu Ramazan Sahur
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