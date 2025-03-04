Ramazanda balık satışları azaldı! Balıkçılar işlerin düzelmesi için gün sayıyor...

Ramazan ayı itibarıyla, balık satışlarında azalma yaşandı. Balık fiyatlarının uygun olduğunu ancak insanların evlerinde balık bekletmek istemediği için satın almadıklarını söyleyen balıkçı Onurcan Köse, "Aslında balık fiyatları uygun. 4 kişilik bir aile 2 kilo balık aldığında 200-300 liraya bir akşam yemeği yapabiliyor. Çorba, balık, salata yanında tatlı güzel bir menü yapabilirler. Ama vatandaşlar yine de ramazanın ilk haftasında tercih etmiyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde işlerimiz düzelecektir" diye konuştu.

FİYATLARI TEK TEK SAYDI

Balık fiyatları hakkında konuşan Köse, "Ramazan ayı satışlarımız ilk 1 hafta etkileniyor. Kar yağışında kayıklar denize açılamadı. Ondan dolayı fiyatlar yükseliyordu. Ama şu an fiyat yerini buldu. Hamsi 120 TL, mezgit 100 TL, istavrit 100 TL, barbun 150 TL ve somon 200 TL, levrek ve çupra da 300 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)